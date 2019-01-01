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Гранати, пістолети і набої: волиняни добровільно здають до поліції зброю

Гранати, пістолети і набої: волиняни добровільно здають до поліції зброю
На Волині з початку проведення місячника добровільної здачі зброї люди передали до поліції 88 одиниць вогнепальної та 16 одиниць холодної зброї.

Окрім зброї, волиняни видали правоохоронцям 45 спецзасобів, 27 газових пістолетів і револьверів, 18 пристроїв травматичної дії, 17 снарядів, три гранати та майже 700 різноманітних набоїв, - інформує ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, що з 1 по 30 квітня на території області проходить місячник добровільної задачі зброї.

З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку необхідно звертатись у відділи та відділення поліції за місцем проживання.

Телефон сектору з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.



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Теги: зброя, пістолети, поліція
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Коментарі 1
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Где набрали? зачем набрали? почему решили сдать???
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