Щоб і безпечно, і з користю для бюджету громади: який алкоголь купувати волинянам на Пасху

Алкогольна продукція, що перебуває у легальному обігу, відповідає стандартам якості та є джерелом наповнення бюджетів громад.Про це повідомляє сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.Тож, у переддень пасхальних свят фіскали рекомендують волинянам купувати продукцію до святкового столу у суб’єктів підприємництва, котрі мають ліцензії на право реалізації такого товару і перевіряти наявність акцизної марки встановленого зразка на кожній одиниці.«Протягом першого кварталу 2019 року на Волині громади отримали понад 28 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції. Оскільки в області спостерігається ріст сплати роздрібного акцизу, маємо підстави для твердження про дотримання законодавчих вимог у сфері реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів переважною більшістю суб’єктів підприємництва», - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській областіКерівник волинських фіскалів запевнила, що фахівці ДФС забезпечують систематичний моніторинг ситуації га ринку реалізації спиртного і тютюну, в межах компетенції вживають заходи контрольно-перевірочного характеру.«Ми сподіваємося, що волиняни будуть уважними і відповідальними в питанні придбання до святкувань лікеро-горілчаних виробів. Кожен має право перевірити чи містить пропонований товар марку акцизного податку, а його продавець - ліцензію. Не буде зайвим перевірити у фіскальному чеку відображення суми роздрібного акцизу. Саме така небайдужість убезпечить від придбання сурогату та сприятиме наповненню бюджетів громад», - підкреслила Світлана Савчук.Додають, що про факти реалізації, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів, немаркованих марками акцизного податку встановленого зразка, реалізацію таких товарів особам, які не досягли 18 років, чи торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій, можна повідомити за номерами телефонів у м. Луцьк (0332) 777102 (чергова частина ГУ ДФС у Волинській області) або (0332) 724414 (управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області). Своє повідомлення Ви можете також надіслати поштою за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4 (конфіденційність гарантують).