Волинян попереджають про нічні заморозки





Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.



"За даними УкрГідрометцентру, 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5° ( I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повіломлені.



На Пасху, переконують волинські синоптики,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців попередили про заморозки в низці областей 18-19 квітня.Про це повідомляє прес-служба ДСНС України."За даними УкрГідрометцентру, 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5° ( I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повіломлені.На Пасху, переконують волинські синоптики, на Волині буде тепло – 13–18 градусів тепла.

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