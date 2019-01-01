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Волинян попереджають про нічні заморозки

Волинян попереджають про нічні заморозки
Українців попередили про заморозки в низці областей 18-19 квітня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5° ( I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повіломлені.

На Пасху, переконують волинські синоптики, на Волині буде тепло – 13–18 градусів тепла.

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Теги: заморозки, синоптик, Волинь
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