Сьогодні у Луцьку обговорять підвищення вартості проїзду в маршрутках
Сьогодні, 11:28
Сьогодні, 18 квітня, відбудеться обговорення, що стосується наміру підвищити вартість проїзду в маршрутках.
Про це йдеться на сайті міської ради.
У місті обговорять регуляторний акт - проект рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху». Документ передбачає підвищення тарифу на проїзд в автобусах з 5 гривень до 6 гривень.
Громадське обговорення відбудеться за адресою: вулиця Лесі Українки, 35 («Центр надання адміністративних послуг»), 4 поверх, початок о 15:00.
Взяти участь запрошують усіх охочих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті міської ради.
У місті обговорять регуляторний акт - проект рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху». Документ передбачає підвищення тарифу на проїзд в автобусах з 5 гривень до 6 гривень.
Громадське обговорення відбудеться за адресою: вулиця Лесі Українки, 35 («Центр надання адміністративних послуг»), 4 поверх, початок о 15:00.
Взяти участь запрошують усіх охочих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Я повістки не чекав, зібрався і поїхав»: депутат Луцькради про війну, пошук тіл на фронті і політику. ВІДЕО
Сьогодні, 11:59
Екс-поліцейський, який п’яним вчинив смертельну аварію біля Луцька, ще два місяці проведе під вартою
Сьогодні, 11:49
Сьогодні у Луцьку обговорять підвищення вартості проїзду в маршрутках
Сьогодні, 11:28
Волинян попереджають про нічні заморозки
Сьогодні, 11:11
Щоб і безпечно, і з користю для бюджету громади: який алкоголь купувати волинянам на Пасху
Сьогодні, 11:09