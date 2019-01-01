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Сьогодні у Луцьку обговорять підвищення вартості проїзду в маршрутках

Сьогодні у Луцьку обговорять підвищення вартості проїзду в маршрутках
Сьогодні, 18 квітня, відбудеться обговорення, що стосується наміру підвищити вартість проїзду в маршрутках.

Про це йдеться на сайті міської ради.

У місті обговорять регуляторний акт - проект рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху». Документ передбачає підвищення тарифу на проїзд в автобусах з 5 гривень до 6 гривень.

Громадське обговорення відбудеться за адресою: вулиця Лесі Українки, 35 («Центр надання адміністративних послуг»), 4 поверх, початок о 15:00.

Взяти участь запрошують усіх охочих.

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Теги: маршрутки, проїзд, вартість, Луцьк
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