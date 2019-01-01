Де у Луцьку та на Волині не буде світла 19 квітня

На Волині 19 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 236с.Липа 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗПобут с. Липа:вул. МолодіжнаПеремильська сільська рада КлубБерестечківське СТ магазинТзОВ "Волинь Агро" фермаЦерква ЦеркваПрАТ "МТС Україна" Базова станція с. Липа:вул. Центральна,вул. Набережна3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 102с.Бужани 09:00-17:00 Церква ЦеркваБужанівська сільська рада БашняФОП Саварин С.І магазин с. Бужани:вул. 1-го травнявул. Загребельна,вул. Зарічна,вул. Зелена,вул. Центральна 1, 2, 31 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-71 чистки траси. 10:00 - 16:00 с. Завидів вул. Підгайна №233-254,256,260,2621. КТП-143 Л-1 10:00 – 16:00 Поштове відділення, с.Великий Обзир, вул.. Марії Борищук,2. КТП-123 Л-2 09:40 – 16:00 Сільська рада, Бібліотека, ФАП, ССТ Сошично (магазин), ПП Величко В.А., Поштове відділення. с.Стобихівка, вул.. Незалежності3. ПЛ-10кВ Л-59-05 (ТП-279) уч.оп.300-370. 09:00 – 16:00 Медпункт, ПП Гембік В.О., ПП Пахачук Н.Н.І. с.Грудки, вул.. Шевченка, вул.. Л.Українки, вул.. Радянська, вул.. Чкалова.Ківерцівський районВимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ – 0,4кВ від КТП №2109:00-17:00 Церква с.Доротище, Вол.дирекція УДППЗС/Р Доротище, Ковельське МТМОПАТ" Волиньгаз ", ТзОВ "Вілена-М" с.Доротище2. ПЛ – 0,4кВ від ЗТП №4079:00-17:00 ПТМ "Ковельтепло" котельняТзОВ "АСТЕЛІТ", ТзОВ Ф - ка " Обнова "РЖКП №1, ТзОВ "Людмила "ФОП Руденок К.Ф ФОП Киричок В.Б.м.Ковель, вул.Винниченка. Кармелюка, Незалежності1. 9:00-17:00с.Привітне вул.Молодіжна.1. ТП-241 РУ- 04кВ,Кап.ремонт 09:30-12:30 Волинські оптичні мережі вул.Дачна, Комка, Ольжича, Теліги, Бесараб, Довженка,1-18, Полонківська,1-9,Перемоги,212. ТП-357 IСШ 04кВ,Кап.ремонт 13:30-16:00 Госпіталь, магазин, котельна3. ТП-317 IСШ 04кВ,Т-1Кап.ремонт 09:30-12:30 П-ць Алейник, Бар вул.Г.Артемовського,23а,25,25а, Привокзальна,154. ТП-317 IIСШ 04кВ,Т-2Кап.ремонт 13:30-17:00 Спектр центр вул.Г. Артемовського,21,23, Привокзальна,15 Арцеулова,111. 10:00-17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (бригада – с.Мстишин) с. Мстишин вул. Церковна2 ПЛ-10 кВ Л-31-01 від ЛР-60 (КТП-106, 107, 281, 338, 339, 340, 361, 365, 367, 474, 567, 591, 611, 629, 697, 721, 731, 735, 798) 09:30 – 17:00 с. Боголюби: (будинок культури, школа, церква, АТС), ПП Ігнатчук В.П., ФОГ Бомазюк С.Г., ПП Серветник В.В., ПП Грушелевська Л.В., ПП Мандзюк М.П., ПП Курило А.С., ПП Гюлазян М.М., ОК „Криниця”, , ПП Киричук В.Б., Данилевич В.В., ФОП Литвінчук О.В., ПП Рошко М.Н., ПП Коновал О.І., Житловий масив "БАМ".с. Тарасово: ж/б Лазорко, житловий масив "Зоряний".с. Богушівка: ФАП, Кооператив "Ялинка", ФОП Яцишин І.І., ФОП Кіселюк А.Г., ПП Бохонюк Л.О., СТ «Боголюби», ТзОВ "УКРТАУЕР".с. Забороль: табір „Ровесник”. с. Боголюби, с. Богушівка, с. Тарасово вул. Зоряна, с. Всеволодівка вул. Степова, 1-113 ПЛ-10 кВ Л-32-06 (КТП-225, 236, 251, 520) 09:30 – 16:00 СГТзОВ „Городище” (млин і артсвердловина), ФГ „Дорожнє”, ФОП Дармовис С.А. с. Григоровичі, с. Вигуричі вул. Центральна, 1-501 пл-0.4 ктп-183 9:00 – 17:00с.Забужжя2 ПЛ-10кВ Л52-04 до ЛР-220 9:00 – 17:00Побут, Магазини, Школи.частково с.Головно:Чкалова, Чапаєва, Пархоменка, (кучани)с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець1 КТП-101 10:00 - 17:00 Відділ освіти Любешівської РДА, СБУ, магазин ФОП Токарчук В.С., ДП ДЗК адмінприміщення, ПП редакція газети “Нове Життя”, кондитерський цех ФОП Артишук В.В., магазин “Едельвейс” ФОП Шерейко І.І., музична школа, дитячий садочок № 1, побут смт. Любешів вул. Бондаренка (частково), Незалежності (частково)Маневицький районВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 ТП-88 9:00-17:00 с.Шахтарське:вул. Дубинська2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськвул.Хвильового 2-18,1-7вул.Володимирська 1-27,2-4вул.Дорошенка 44-70б-р. Шевченка 44а3 КЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-134 9:00-17:00 ПП"Вербена" м.Нововолинськ1 ПЛ-10кВ л.17-01 від ЗТП-108 до ЛР-44 10:00 - 15:00 ФОП Савчук Тетяна Андріївна – ФОП Матвіюк Руслана Василівна - Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро" - ФОП Штик Валерій Миколайович - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" - ФОП Головій Олена Петрівна – ФОП Головій Галина Володимирівна - ФОП Шопук Ніна Арсенівна – ФОП Луцик Анатолій Володимирович - ФОП Шиманський Ігор Миколаєвич – ФОП Матвіюк Руслана Василівна с.Гута1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова5 ПЛ-10 кВ Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, виробничі бази, столярний цех, ветлабораторія, гараж, насосна, паливний склад, складське приміщення, стадіон, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83, Трудова, Курбаса, 25-36, 31-33.6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-1281 КТП-155 10:00-17:00. смт Ст.Вижва вул:Брідківська, Зелена, с.Брідки вул:Лугова,МирнаТурійський районІнформацію не надано.