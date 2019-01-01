Де у Луцьку та на Волині не буде світла 19 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 19 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 236
с.Липа 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Побут с. Липа:
вул. Молодіжна
Перемильська сільська рада Клуб
Берестечківське СТ магазин
ТзОВ "Волинь Агро" ферма
Церква Церква
ПрАТ "МТС Україна" Базова станція с. Липа:
вул. Центральна,
вул. Набережна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 102
с.Бужани 09:00-17:00 Церква Церква
Бужанівська сільська рада Башня
ФОП Саварин С.І магазин с. Бужани:
вул. 1-го травня
вул. Загребельна,
вул. Зарічна,
вул. Зелена,
вул. Центральна 1, 2, 3
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-71 чистки траси. 10:00 - 16:00 с. Завидів вул. Підгайна №233-254,256,260,262
Камінь-Каширський район
1. КТП-143 Л-1 10:00 – 16:00 Поштове відділення, с.Великий Обзир, вул.. Марії Борищук,
2. КТП-123 Л-2 09:40 – 16:00 Сільська рада, Бібліотека, ФАП, ССТ Сошично (магазин), ПП Величко В.А., Поштове відділення. с.Стобихівка, вул.. Незалежності
3. ПЛ-10кВ Л-59-05 (ТП-279) уч.оп.300-370. 09:00 – 16:00 Медпункт, ПП Гембік В.О., ПП Пахачук Н.Н.І. с.Грудки, вул.. Шевченка, вул.. Л.Українки, вул.. Радянська, вул.. Чкалова.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4кВ від КТП №210
9:00-17:00 Церква с.Доротище, Вол.дирекція УДППЗ
С/Р Доротище, Ковельське МТМО
ПАТ" Волиньгаз ", ТзОВ "Вілена-М" с.Доротище
2. ПЛ – 0,4кВ від ЗТП №407
9:00-17:00 ПТМ "Ковельтепло" котельня
ТзОВ "АСТЕЛІТ", ТзОВ Ф - ка " Обнова "
РЖКП №1, ТзОВ "Людмила "
ФОП Руденок К.Ф ФОП Киричок В.Б.
м.Ковель, вул.Винниченка. Кармелюка, Незалежності
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Привітне вул.Молодіжна.
місто Луцьк
1. ТП-241 РУ- 04кВ,
Кап.ремонт 09:30-12:30 Волинські оптичні мережі вул.Дачна, Комка, Ольжича, Теліги, Бесараб, Довженка,1-18, Полонківська,1-9,Перемоги,21
2. ТП-357 IСШ 04кВ,
Кап.ремонт 13:30-16:00 Госпіталь, магазин, котельна
3. ТП-317 IСШ 04кВ,Т-1
Кап.ремонт 09:30-12:30 П-ць Алейник, Бар вул.Г.Артемовського,23а,25,25а, Привокзальна,15
4. ТП-317 IIСШ 04кВ,Т-2
Кап.ремонт 13:30-17:00 Спектр центр вул.Г. Артемовського,21,23, Привокзальна,15 Арцеулова,11
Луцький район
1. 10:00-17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (бригада – с.Мстишин) с. Мстишин вул. Церковна
2 ПЛ-10 кВ Л-31-01 від ЛР-60 (КТП-106, 107, 281, 338, 339, 340, 361, 365, 367, 474, 567, 591, 611, 629, 697, 721, 731, 735, 798) 09:30 – 17:00 с. Боголюби: (будинок культури, школа, церква, АТС), ПП Ігнатчук В.П., ФОГ Бомазюк С.Г., ПП Серветник В.В., ПП Грушелевська Л.В., ПП Мандзюк М.П., ПП Курило А.С., ПП Гюлазян М.М., ОК „Криниця”, , ПП Киричук В.Б., Данилевич В.В., ФОП Литвінчук О.В., ПП Рошко М.Н., ПП Коновал О.І., Житловий масив "БАМ".
с. Тарасово: ж/б Лазорко, житловий масив "Зоряний".
с. Богушівка: ФАП, Кооператив "Ялинка", ФОП Яцишин І.І., ФОП Кіселюк А.Г., ПП Бохонюк Л.О., СТ «Боголюби», ТзОВ "УКРТАУЕР".
с. Забороль: табір „Ровесник”. с. Боголюби, с. Богушівка, с. Тарасово вул. Зоряна, с. Всеволодівка вул. Степова, 1-11
3 ПЛ-10 кВ Л-32-06 (КТП-225, 236, 251, 520) 09:30 – 16:00 СГТзОВ „Городище” (млин і артсвердловина), ФГ „Дорожнє”, ФОП Дармовис С.А. с. Григоровичі, с. Вигуричі вул. Центральна, 1-50
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-183 9:00 – 17:00
с.Забужжя
2 ПЛ-10кВ Л52-04 до ЛР-220 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Школи.
частково с.Головно:Чкалова, Чапаєва, Пархоменка, (кучани)
с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець
Любешівський район
1 КТП-101 10:00 - 17:00 Відділ освіти Любешівської РДА, СБУ, магазин ФОП Токарчук В.С., ДП ДЗК адмінприміщення, ПП редакція газети “Нове Життя”, кондитерський цех ФОП Артишук В.В., магазин “Едельвейс” ФОП Шерейко І.І., музична школа, дитячий садочок № 1, побут смт. Любешів вул. Бондаренка (частково), Незалежності (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 ТП-88 9:00-17:00 с.Шахтарське:
вул. Дубинська
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового 2-18,1-7
вул.Володимирська 1-27,2-4
вул.Дорошенка 44-70
б-р. Шевченка 44а
3 КЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-134 9:00-17:00 ПП"Вербена" м.Нововолинськ
Ратнівський район
1 ПЛ-10кВ л.17-01 від ЗТП-108 до ЛР-44 10:00 - 15:00 ФОП Савчук Тетяна Андріївна – ФОП Матвіюк Руслана Василівна - Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро" - ФОП Штик Валерій Миколайович - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" - ФОП Головій Олена Петрівна – ФОП Головій Галина Володимирівна - ФОП Шопук Ніна Арсенівна – ФОП Луцик Анатолій Володимирович - ФОП Шиманський Ігор Миколаєвич – ФОП Матвіюк Руслана Василівна с.Гута
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
5 ПЛ-10 кВ Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, виробничі бази, столярний цех, ветлабораторія, гараж, насосна, паливний склад, складське приміщення, стадіон, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83, Трудова, Курбаса, 25-36, 31-33.
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
Старовижівський район
1 КТП-155 10:00-17:00. смт Ст.Вижва вул:Брідківська, Зелена, с.Брідки вул:Лугова,Мирна
Турійський район
Інформацію не надано.
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Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 236
с.Липа 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Побут с. Липа:
вул. Молодіжна
Перемильська сільська рада Клуб
Берестечківське СТ магазин
ТзОВ "Волинь Агро" ферма
Церква Церква
ПрАТ "МТС Україна" Базова станція с. Липа:
вул. Центральна,
вул. Набережна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 102
с.Бужани 09:00-17:00 Церква Церква
Бужанівська сільська рада Башня
ФОП Саварин С.І магазин с. Бужани:
вул. 1-го травня
вул. Загребельна,
вул. Зарічна,
вул. Зелена,
вул. Центральна 1, 2, 3
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-71 чистки траси. 10:00 - 16:00 с. Завидів вул. Підгайна №233-254,256,260,262
Камінь-Каширський район
1. КТП-143 Л-1 10:00 – 16:00 Поштове відділення, с.Великий Обзир, вул.. Марії Борищук,
2. КТП-123 Л-2 09:40 – 16:00 Сільська рада, Бібліотека, ФАП, ССТ Сошично (магазин), ПП Величко В.А., Поштове відділення. с.Стобихівка, вул.. Незалежності
3. ПЛ-10кВ Л-59-05 (ТП-279) уч.оп.300-370. 09:00 – 16:00 Медпункт, ПП Гембік В.О., ПП Пахачук Н.Н.І. с.Грудки, вул.. Шевченка, вул.. Л.Українки, вул.. Радянська, вул.. Чкалова.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4кВ від КТП №210
9:00-17:00 Церква с.Доротище, Вол.дирекція УДППЗ
С/Р Доротище, Ковельське МТМО
ПАТ" Волиньгаз ", ТзОВ "Вілена-М" с.Доротище
2. ПЛ – 0,4кВ від ЗТП №407
9:00-17:00 ПТМ "Ковельтепло" котельня
ТзОВ "АСТЕЛІТ", ТзОВ Ф - ка " Обнова "
РЖКП №1, ТзОВ "Людмила "
ФОП Руденок К.Ф ФОП Киричок В.Б.
м.Ковель, вул.Винниченка. Кармелюка, Незалежності
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Привітне вул.Молодіжна.
місто Луцьк
1. ТП-241 РУ- 04кВ,
Кап.ремонт 09:30-12:30 Волинські оптичні мережі вул.Дачна, Комка, Ольжича, Теліги, Бесараб, Довженка,1-18, Полонківська,1-9,Перемоги,21
2. ТП-357 IСШ 04кВ,
Кап.ремонт 13:30-16:00 Госпіталь, магазин, котельна
3. ТП-317 IСШ 04кВ,Т-1
Кап.ремонт 09:30-12:30 П-ць Алейник, Бар вул.Г.Артемовського,23а,25,25а, Привокзальна,15
4. ТП-317 IIСШ 04кВ,Т-2
Кап.ремонт 13:30-17:00 Спектр центр вул.Г. Артемовського,21,23, Привокзальна,15 Арцеулова,11
Луцький район
1. 10:00-17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (бригада – с.Мстишин) с. Мстишин вул. Церковна
2 ПЛ-10 кВ Л-31-01 від ЛР-60 (КТП-106, 107, 281, 338, 339, 340, 361, 365, 367, 474, 567, 591, 611, 629, 697, 721, 731, 735, 798) 09:30 – 17:00 с. Боголюби: (будинок культури, школа, церква, АТС), ПП Ігнатчук В.П., ФОГ Бомазюк С.Г., ПП Серветник В.В., ПП Грушелевська Л.В., ПП Мандзюк М.П., ПП Курило А.С., ПП Гюлазян М.М., ОК „Криниця”, , ПП Киричук В.Б., Данилевич В.В., ФОП Литвінчук О.В., ПП Рошко М.Н., ПП Коновал О.І., Житловий масив "БАМ".
с. Тарасово: ж/б Лазорко, житловий масив "Зоряний".
с. Богушівка: ФАП, Кооператив "Ялинка", ФОП Яцишин І.І., ФОП Кіселюк А.Г., ПП Бохонюк Л.О., СТ «Боголюби», ТзОВ "УКРТАУЕР".
с. Забороль: табір „Ровесник”. с. Боголюби, с. Богушівка, с. Тарасово вул. Зоряна, с. Всеволодівка вул. Степова, 1-11
3 ПЛ-10 кВ Л-32-06 (КТП-225, 236, 251, 520) 09:30 – 16:00 СГТзОВ „Городище” (млин і артсвердловина), ФГ „Дорожнє”, ФОП Дармовис С.А. с. Григоровичі, с. Вигуричі вул. Центральна, 1-50
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-183 9:00 – 17:00
с.Забужжя
2 ПЛ-10кВ Л52-04 до ЛР-220 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Школи.
частково с.Головно:Чкалова, Чапаєва, Пархоменка, (кучани)
с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець
Любешівський район
1 КТП-101 10:00 - 17:00 Відділ освіти Любешівської РДА, СБУ, магазин ФОП Токарчук В.С., ДП ДЗК адмінприміщення, ПП редакція газети “Нове Життя”, кондитерський цех ФОП Артишук В.В., магазин “Едельвейс” ФОП Шерейко І.І., музична школа, дитячий садочок № 1, побут смт. Любешів вул. Бондаренка (частково), Незалежності (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 ТП-88 9:00-17:00 с.Шахтарське:
вул. Дубинська
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового 2-18,1-7
вул.Володимирська 1-27,2-4
вул.Дорошенка 44-70
б-р. Шевченка 44а
3 КЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-134 9:00-17:00 ПП"Вербена" м.Нововолинськ
Ратнівський район
1 ПЛ-10кВ л.17-01 від ЗТП-108 до ЛР-44 10:00 - 15:00 ФОП Савчук Тетяна Андріївна – ФОП Матвіюк Руслана Василівна - Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро" - ФОП Штик Валерій Миколайович - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" - ФОП Головій Олена Петрівна – ФОП Головій Галина Володимирівна - ФОП Шопук Ніна Арсенівна – ФОП Луцик Анатолій Володимирович - ФОП Шиманський Ігор Миколаєвич – ФОП Матвіюк Руслана Василівна с.Гута
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
5 ПЛ-10 кВ Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, виробничі бази, столярний цех, ветлабораторія, гараж, насосна, паливний склад, складське приміщення, стадіон, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83, Трудова, Курбаса, 25-36, 31-33.
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
Старовижівський район
1 КТП-155 10:00-17:00. смт Ст.Вижва вул:Брідківська, Зелена, с.Брідки вул:Лугова,Мирна
Турійський район
Інформацію не надано.
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