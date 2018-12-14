«Україна починається із кожного з нас»: у селі на Волині розмалювали зупинку





Найперше, за словами директора місцевої школи Любові Зімич, прибрали зупинку та територію біля неї, побілили, а тоді розмалювали яскравими квітами, - пише газета



Таку справу ініціювали і фактично виконали випускники-дев’ятикласники та вчителі образотворчого мистецтва.



«Це – хороша справа для свого села, бо ж авто зупинка є своєрідною візитівкою, адже розташована з боку в’їзду з Рівненщини. Молодці школярі! Самодостатні громадяни України ростуть! Такі дії – доказ, що Україна починається з кожного з нас», - охоче розповіла Любов Павлівна.



Додала також, що на сторінці facebook написала про те, що було би добре ще лавочку встановити на зупинці, і вже ввечері їй повідомили, що є охочі односельці допомогти в цьому. Також зазначила, що весь час проводяться роботи з благоустрою в їхньому селі. Так, на території школи зрізали дев’ять аварійних берез. Всією школою кілька днів тому облагородили обеліск воїнам-односельцям, загиблим у Другу світову війну, а також упорядкували могилки двом невідомим солдатам. ﻿





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Березна Воля Любешівського району діти з вчителями розвалювали зупинку громадського транспорту.Найперше, за словами директора місцевої школи, прибрали зупинку та територію біля неї, побілили, а тоді розмалювали яскравими квітами, - пише газета Нове Життя Таку справу ініціювали і фактично виконали випускники-дев’ятикласники та вчителі образотворчого мистецтва.«Це – хороша справа для свого села, бо ж авто зупинка є своєрідною візитівкою, адже розташована з боку в’їзду з Рівненщини. Молодці школярі! Самодостатні громадяни України ростуть! Такі дії – доказ, що Україна починається з кожного з нас», - охоче розповіла Любов Павлівна.Додала також, що на сторінці facebook написала про те, що було би добре ще лавочку встановити на зупинці, і вже ввечері їй повідомили, що є охочі односельці допомогти в цьому. Також зазначила, що весь час проводяться роботи з благоустрою в їхньому селі. Так, на території школи зрізали дев’ять аварійних берез. Всією школою кілька днів тому облагородили обеліск воїнам-односельцям, загиблим у Другу світову війну, а також упорядкували могилки двом невідомим солдатам. ﻿

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