Екс-поліцейський, який п’яним вчинив смертельну аварію біля Луцька, ще два місяці проведе під вартою
Сьогодні, 11:49
Підозрюваному у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей, Геннадію Єпіфановичу суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, два автомобілі зіткнулись в селі Дачне, що поблизу Луцька ввечері 21 лютого. В результаті зіткнення двоє осіб загинули на місці події, постраждала 9-річна дитина, яку госпіталізували в лікарню.
Як стало відомо пізніше, за кермом автомобіля Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович.
Згодом, брат загиблої розповів нові деталі трагедії.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області продовжив запобіжний захід на строк 60 днів, включно до 14 червня без можливості внесення застави.
Враховуючи ті обставини, що підозрюваному інкриміновано вчинення злочину, який відноситься до категорії тяжкого злочину та з метою забезпечення повного досудового розслідування, суд задовольнив клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до 4 місяців.
Наразі триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, два автомобілі зіткнулись в селі Дачне, що поблизу Луцька ввечері 21 лютого. В результаті зіткнення двоє осіб загинули на місці події, постраждала 9-річна дитина, яку госпіталізували в лікарню.
Як стало відомо пізніше, за кермом автомобіля Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович.
Згодом, брат загиблої розповів нові деталі трагедії.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області продовжив запобіжний захід на строк 60 днів, включно до 14 червня без можливості внесення застави.
Враховуючи ті обставини, що підозрюваному інкриміновано вчинення злочину, який відноситься до категорії тяжкого злочину та з метою забезпечення повного досудового розслідування, суд задовольнив клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до 4 місяців.
Наразі триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Головне, щоб забулося до суду - тому й тримають під вартою, а не судять
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