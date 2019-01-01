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В Україні тимчасово заборонили відомі ліки від опіків

В Україні тимчасово заборонили відомі ліки від опіків
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела тимчасову заборону на лікарський засіб "Обліпихи олія".

Йдеться про препарат "Обліпихи олія", по 50 мл у флаконах, серія 221217. Виробник - ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна, - пише УНІАН.

Зазначається, що заборону було введено через невідповідність вимогам.

"Обліпихи олія" застосовується при променевих ураженнях шкіри та слизових оболонок, гінекологічних захворюваннях (кольпіти, ендоцервіцити, ерозії шийки матки), хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічних захворюваннях верхніх дихальних шляхів (фарингіти, ларингіти), гайморитах тощо.

Раніше Держслужба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію препарату "Метонат".


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Теги: опіки, обліпихи олія, заборона
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