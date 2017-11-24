Знайшли волинянина, який вкрав «Musstang»





Про це повідомляє поліція Волині.



Учора, 17 квітня, до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення від 42-річної мешканки райцентру про те, що із подвір’я домогосподарства викрали мопед «Musstang». Сума завданих збитків становить 20 тисяч гривень.



Співробітники кримінальної поліції спільно із працівниками групи реагування патрульної поліції встановили, що поцупив мопед 18-річний мешканець райцентру. Викрадений мопед вилучили та повернули власнику.



За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешеві розшукали чоловіка, який викрав мопед «Musstang».Про це повідомляє поліція Волині.Учора, 17 квітня, до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення від 42-річної мешканки райцентру про те, що із подвір’я домогосподарства викрали мопед «Musstang». Сума завданих збитків становить 20 тисяч гривень.Співробітники кримінальної поліції спільно із працівниками групи реагування патрульної поліції встановили, що поцупив мопед 18-річний мешканець райцентру. Викрадений мопед вилучили та повернули власнику.За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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