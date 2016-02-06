Волинянин може сісти на 3 роки через кастет





Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Учора, 17 квітня, у Ковелі під час поверхневого огляду 47-річного місцевого жителя поліцейські вилучили металевий предмет, схожий на кастет.



Вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



Наразі вирішують питання щодо внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Перевірка триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жителя Ковеля поліція вилучила кастет.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 17 квітня, у Ковелі під час поверхневого огляду 47-річного місцевого жителя поліцейські вилучили металевий предмет, схожий на кастет.Вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Наразі вирішують питання щодо внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Перевірка триває.

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