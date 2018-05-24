Скульптор-квіткар з Волині приніс мішок у студію каналу «1+1». ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
Волинський скульптор Василь Рижук, який уквітчав сотні кілометрів узбіч соняшниками та чорнобривцями, став гостем програми «Сніданок з 1+1» сьогодні, 18 квітня.
У студію він прийшов не з порожніми руками, а з мішком насіння квітів, яке роздав присутнім.
«Я прийшов у студію, щоб конкретно приступити до справи. Зараз весна, і ми повинні змінювати свою державу», - сказав він.
«Я хочу, щоб ви всі долучилися, і кожна людина України хоч одну квіточку весною посадила, щоб біля кожного вказівного знака чи міста, чи села рости квіти», - додав Василь Рижук.
Деталі – у сюжеті.
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У студію він прийшов не з порожніми руками, а з мішком насіння квітів, яке роздав присутнім.
«Я прийшов у студію, щоб конкретно приступити до справи. Зараз весна, і ми повинні змінювати свою державу», - сказав він.
«Я хочу, щоб ви всі долучилися, і кожна людина України хоч одну квіточку весною посадила, щоб біля кожного вказівного знака чи міста, чи села рости квіти», - додав Василь Рижук.
Деталі – у сюжеті.
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