Скульптор-квіткар з Волині приніс мішок у студію каналу «1+1». ВІДЕО

Волинський скульптор, який, став гостем програми «Сніданок з 1+1» сьогодні, 18 квітня.У студію він прийшов не з порожніми руками, а з мішком насіння квітів, яке роздав присутнім.«Я прийшов у студію, щоб конкретно приступити до справи. Зараз весна, і ми повинні змінювати свою державу», - сказав він.«Я хочу, щоб ви всі долучилися, і кожна людина України хоч одну квіточку весною посадила, щоб біля кожного вказівного знака чи міста, чи села рости квіти», - додав Василь Рижук.Деталі – у сюжеті.