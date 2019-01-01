Волинянин, який на тракторі в'їхав у стовп і втік, відбувся штрафом





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8-го квітня о 10:40 в селі Кречів Іваничівського району на вулиці Першотравнева, керуючи гусеничним трактором марки «Джон-Дір 9400 Т» з дисковою бороною, водій не дотримався безпечного інтервалу і наїхав дисковою бороною на електроопору, пошкодивши її. Волинянин залишив місце аварії.



В судовому засіданні водій пояснив, що з’їхав на узбіччя, щоб дати дорогу транспортному засобу, який рухався позаду нього, при цьому не врахував інтервалу між дисковою бороною та електроопорою. Завдану ним шкоду відшкодував.



Суд визнав винним чоловіка у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 124 КУпАП і ст. 122-4 КУпАП, та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340-ка та 255-ти гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили механізатора ПП «АФ Луга-Нова», який наїхав дисковою бороною на електроопору у селі Кречів Іваничівського району та залишив місце аварії.Про це повідомляє БУГ 8-го квітня о 10:40 в селі Кречів Іваничівського району на вулиці Першотравнева, керуючи гусеничним трактором марки «Джон-Дір 9400 Т» з дисковою бороною, водій не дотримався безпечного інтервалу і наїхав дисковою бороною на електроопору, пошкодивши її. Волинянин залишив місце аварії.В судовому засіданні водій пояснив, що з’їхав на узбіччя, щоб дати дорогу транспортному засобу, який рухався позаду нього, при цьому не врахував інтервалу між дисковою бороною та електроопорою. Завдану ним шкоду відшкодував.Суд визнав винним чоловіка у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 124 КУпАП і ст. 122-4 КУпАП, та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340-ка та 255-ти гривень.

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