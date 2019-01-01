Луцький «Промінь» організовує пасхальні розваги для дітей*





Про це повідомляє прес-служба закладу.



До участі запрошують усіх охочих. Розважальна програма буде проходити на 1-му поверсі розважального центру, триватиме 2 години та передбачає ряд безкоштовних заходів:



15:00 - 15:20 - зустріч гостей та інтерактивне знайомство з ведучими свята;

15:20 - 16:00 - квест «Полювання на писанки»;

15:30 - 17:00 - творчі майстер-класи, писанкарство, кулінарний майстер-клас, глітерне тату та плетіння канекалонів;

16:20 - 17:00 - анімаційна програма та розіграш призів від РЦ «Промінь».



Впродовж дня у лабіринті та зоні для крихіток дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг» можна буде також знайти цікаві подарунки.



Також впродовж свята буде проходити вікторина, у якій дітки зможуть отримувати фішки за правильні відповіді, активну участь в конкурсах та квесті, або ж гарно зроблений майстер-клас. Найбільшу кількість фішок можна буде обміняти на супер-приз!



Усі гості свята гарантовано отримають знижку 50% на розваги у лабіринті, або зоні для крихіток та знижку 20% на гарячі напої від дитячого кафе «Чорничне».



Детальна інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 21 квітня дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг» разом з РЦ «Промінь» організовують незабутні «Пасхальні розваги».Про це повідомляє прес-служба закладу.До участі запрошують усіх охочих. Розважальна програма буде проходити на 1-му поверсі розважального центру, триватиме 2 години та передбачає ряд безкоштовних заходів:15:00 - 15:20 - зустріч гостей та інтерактивне знайомство з ведучими свята;15:20 - 16:00 - квест «Полювання на писанки»;15:30 - 17:00 - творчі майстер-класи, писанкарство, кулінарний майстер-клас, глітерне тату та плетіння канекалонів;16:20 - 17:00 - анімаційна програма та розіграш призів від РЦ «Промінь».Впродовж дня у лабіринті та зоні для крихіток дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг» можна буде також знайти цікаві подарунки.Також впродовж свята буде проходити вікторина, у якій дітки зможуть отримувати фішки за правильні відповіді, активну участь в конкурсах та квесті, або ж гарно зроблений майстер-клас. Найбільшу кількість фішок можна буде обміняти на супер-приз!Усі гості свята гарантовано отримають знижку 50% на розваги у лабіринті, або зоні для крихіток та знижку 20% на гарячі напої від дитячого кафе «Чорничне».Детальна інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.

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