У Луцьку серед вулиці знайшли дитину: терміново шукають батьків. ОНОВЛЕНО

У Луцьку в обідню пору 18 квітня на вулиці Шевченка знайшли маленького хлопчика. Наразі розшукують батьків дитини.Про цеповідомив поліцейський взводу реагування роти УПО, сержант поліціїВідомо, що хлопчика знайшли неподалік інфекційної лікарні. Дитина каже, що мама спить. Утім, де - сказати не може. Хлопчикові майже 4 роки, але він погано розмовляє. Каже, що його зватиУсіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження батьків чи рідних дитини, просять негайно повідомити у Луцький відділ поліції або на лінію "102".