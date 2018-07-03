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У Луцьку серед вулиці знайшли дитину: терміново шукають батьків. ОНОВЛЕНО

У Луцьку серед вулиці знайшли дитину: терміново шукають батьків. ОНОВЛЕНО
У Луцьку в обідню пору 18 квітня на вулиці Шевченка знайшли маленького хлопчика. Наразі розшукують батьків дитини.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив поліцейський взводу реагування роти УПО, сержант поліції Олександр Проценко.

Відомо, що хлопчика знайшли неподалік інфекційної лікарні. Дитина каже, що мама спить. Утім, де - сказати не може. Хлопчикові майже 4 роки, але він погано розмовляє. Каже, що його звати Дмитро.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження батьків чи рідних дитини, просять негайно повідомити у Луцький відділ поліції або на лінію "102".

Станом на 13:30 вдалося знайти матір та повернути їй дитину.

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Теги: розшук, дитина, зникнення, Луцьк
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