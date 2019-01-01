На Волині медики «швидкої» витягли жінку «з того світу»
Сьогодні, 13:28
У Ковелі медики успішно реанімували жінку, у якої зупинилось серце.
Подія трапилась 17 квітня, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Зазначається, що о 20:48 диспетчерську поступило звернення з приводу: «важко дихати» жінці 1957 р. н.
Вже за 4 хвилини бригада екстреної медичної допомоги була на місці виклику, жінка знаходилась в термінальному стані. Об 21 год. 00 хв. у жінки було зафіксовано зупинку серцевої діяльності, констатували клінічну смерть.
Реанімаційні заходи проводились в повному обсязі – "провели непрямий масаж серця з ШВЛ, введено 9 ампул адреналіну. Все відбувалось під моніторуванням важливих життєвих функцій. На 50-тій хвилині у хворої з’явилась фібриляція шлуночків. Після проведення дефібриляції у хворої відновилась повноцінна серцева діяльність, пульс на периферичних артеріях, пізніше з’явилось самостійне дихання та свідомість", - йдеться у повідомлені.
Пацієнтку в дуже важкому стані та ознаками гострого інфаркту міокарду доставили в ковельську лікарню.
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Подія трапилась 17 квітня, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Зазначається, що о 20:48 диспетчерську поступило звернення з приводу: «важко дихати» жінці 1957 р. н.
Вже за 4 хвилини бригада екстреної медичної допомоги була на місці виклику, жінка знаходилась в термінальному стані. Об 21 год. 00 хв. у жінки було зафіксовано зупинку серцевої діяльності, констатували клінічну смерть.
Реанімаційні заходи проводились в повному обсязі – "провели непрямий масаж серця з ШВЛ, введено 9 ампул адреналіну. Все відбувалось під моніторуванням важливих життєвих функцій. На 50-тій хвилині у хворої з’явилась фібриляція шлуночків. Після проведення дефібриляції у хворої відновилась повноцінна серцева діяльність, пульс на периферичних артеріях, пізніше з’явилось самостійне дихання та свідомість", - йдеться у повідомлені.
Пацієнтку в дуже важкому стані та ознаками гострого інфаркту міокарду доставили в ковельську лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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