На Волині медики «швидкої» витягли жінку «з того світу»

У Ковелі медики успішно реанімували жінку, у якої зупинилось серце.Подія трапилась 17 квітня, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Зазначається, що о 20:48 диспетчерську поступило звернення з приводу: «важко дихати» жінці 1957 р. н.Вже за 4 хвилини бригада екстреної медичної допомоги була на місці виклику, жінка знаходилась в термінальному стані. Об 21 год. 00 хв. у жінки було зафіксовано зупинку серцевої діяльності, констатували клінічну смерть.Реанімаційні заходи проводились в повному обсязі – "провели непрямий масаж серця з ШВЛ, введено 9 ампул адреналіну. Все відбувалось під моніторуванням важливих життєвих функцій. На 50-тій хвилині у хворої з’явилась фібриляція шлуночків. Після проведення дефібриляції у хворої відновилась повноцінна серцева діяльність, пульс на периферичних артеріях, пізніше з’явилось самостійне дихання та свідомість", - йдеться у повідомлені.Пацієнтку в дуже важкому стані та ознаками гострого інфаркту міокарду доставили в ковельську лікарню.