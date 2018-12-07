Побілка дерев: всі «за» і «проти» лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 13:51
У Луцьку із настанням теплої весняної погоди – господині та господарі беруться білити дерева. Це роблять і в містах, і в селах.
Для чого весняна побілка – люди говорять по-різному. Комусь – гарно, а хтось переконаний, що це і корисно для дерев, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Головний еколог міста Анатолій Гламазда говорить – навесні дерева білять для того, аби взимку на корі дерев не утворювались тріщини, а також морозобоїни – масштабні тріщини від морозів . А також для того, щоби знищити хвороботворні мікроорганізми і шкідників, що зимували в корі. Ще одна причина побілити дерева – різкі перепади температури.
Дерева починають білити ще з лютого, якщо це дозволяє погода. Проте, найчастіше люди роблять це перед Великоднем, аби причепурити своє обійстя до свята. Також це дієва профілактика проти хвороб і поширення шкідників, яким все-таки вдалося пережити зиму в тріщинах кори і верхньому шарі ґрунту. Саме тому дерева білять мінімум двічі на рік – восени та навесні.
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Для чого весняна побілка – люди говорять по-різному. Комусь – гарно, а хтось переконаний, що це і корисно для дерев, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Головний еколог міста Анатолій Гламазда говорить – навесні дерева білять для того, аби взимку на корі дерев не утворювались тріщини, а також морозобоїни – масштабні тріщини від морозів . А також для того, щоби знищити хвороботворні мікроорганізми і шкідників, що зимували в корі. Ще одна причина побілити дерева – різкі перепади температури.
Дерева починають білити ще з лютого, якщо це дозволяє погода. Проте, найчастіше люди роблять це перед Великоднем, аби причепурити своє обійстя до свята. Також це дієва профілактика проти хвороб і поширення шкідників, яким все-таки вдалося пережити зиму в тріщинах кори і верхньому шарі ґрунту. Саме тому дерева білять мінімум двічі на рік – восени та навесні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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