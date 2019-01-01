У Луцьку жінка поскаржилася на медиків «швидкої», бо не взули бахіли в неї в хаті

У Луцьку дочка хворої, на виклик до якої приїхала "швидка", поскаржилася на те, що медики не одягнули бахіли, коли прийшли до хати і узагалі прийшли до неї додому, коли вона була на роботі.Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.За інформацією медиків, 16 квітня в 15:45 год. на екстрений номер «103» надійшло звернення від хворої лучанкиз приводу «сильних болів в боку, рятуйте».Медики приїхали на виклик. Хвора, розповідають, лежача, але при пам’яті, адекватна, з хронічним пієлонефритом в стадії загострення. Після надання відповідної допомоги хвора відмовилась від госпіталізації.«Прикро, те що вже в 16:44 год поступила скарга від дочки хворої про те, що «бригада самовільно увірвалась в квартиру» до її неадекватної мами та не одягнули бахіли. Зі слів скаржниці, в неї великі претензії до працівників швидкої, оскільки вони заставили дитину відкрити двері (дитині 25 років), як це так що в хаті чужі люди, коли вона на роботі???Люди схаменіться, це ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА!!!» - обурено написали медики.Вони додали, що бригада швидкої допомоги не зобов’язана надягати бахіли чи знімати взуття, а також обходити килими, дорогий кахель тощо. Адже це екстрена служба, яку хвилює, насамперед, життя пацієнта, а не чистота килимів чи підлоги у юудинках пацієнтів.«Майте хоч краплю поваги до тих, хто ризикуючи своїм життям, віддаючи своє здоров’я, працюючи в важких умовах, рятує чиєсь життя», - резюмували у повідомленні.