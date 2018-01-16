Суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку

Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши позов українського бізнесмена, визнав незаконною націоналізацію Приватбанку.Про це повідомляє сайт суду в четвер, 18 квітня."Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація ВАТ Приватбанк, і визнав недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.У Нацбанку заявили, що не згодні з рішенням суду і готуються подати апеляцію."Рішення суду не набуло законної чинності і буде оскаржене Національним банком. Ми продовжимо доводити законність дій і прийнятих рішень регулятора в апеляційній інстанції. Ще раз звертаємо увагу, що породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність", - зазначають в прес-службі.Зауважують, що сайт суду зараз не працює.Як відомо, ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. До цього ним володіли Ігор Коломойський іНа початку 2018 року міжнародна компанія Kroll провела незалежний аудит ПриватБанку і виявила, що протягом десяти років до націоналізації, банк був об'єктом масштабних шахрайських дій, які завдали йому $5,5 млрд збитків. Коломойський називає ці звинувачення "фейком". Він також заявляв про готовність повернути виведені гроші ПриватБанку, якщо факт виведення буде доведено в суді.Напередодні Ігор Коломойський заявляв, що не має наміру повертати націоналізований Приватбанк, але хоче повернути капітал в 2 мільярди доларів.