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Суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку

Суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку
Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши позов українського бізнесмена Ігоря Коломойського, визнав незаконною націоналізацію Приватбанку.

Про це повідомляє сайт суду в четвер, 18 квітня.

"Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація ВАТ Приватбанк, і визнав недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.

У Нацбанку заявили, що не згодні з рішенням суду і готуються подати апеляцію.

"Рішення суду не набуло законної чинності і буде оскаржене Національним банком. Ми продовжимо доводити законність дій і прийнятих рішень регулятора в апеляційній інстанції. Ще раз звертаємо увагу, що породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність", - зазначають в прес-службі.

Зауважують, що сайт суду зараз не працює.

Як відомо, ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. До цього ним володіли Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

На початку 2018 року міжнародна компанія Kroll провела незалежний аудит ПриватБанку і виявила, що протягом десяти років до націоналізації, банк був об'єктом масштабних шахрайських дій, які завдали йому $5,5 млрд збитків. Коломойський називає ці звинувачення "фейком". Він також заявляв про готовність повернути виведені гроші ПриватБанку, якщо факт виведення буде доведено в суді.

Напередодні Ігор Коломойський заявляв, що не має наміру повертати націоналізований Приватбанк, але хоче повернути капітал в 2 мільярди доларів.

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Теги: Приватбанк, Ігор Коломойський
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Коментарі 1
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А це ще ЗЕ не став президентом. Так що думай-те.
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