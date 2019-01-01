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Кого з волинських освітян відзначать грошовою премією. СПИСОК

Кого з волинських освітян відзначать грошовою премією. СПИСОК
На Волині заслужені освітяни і науковці отримають грошові премії.

Про це йшлося 18 квітня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть Волинські новини.

У 2019 році обласною премією за заслуги у сфері науки планують відзначити:

- професора кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету, доктора економічних наук Олену Лютак;

- професора, завідувача кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктора фізико-математичних наук Сергія Федосова.

Премію Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів отримають:

- вчитель історії Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Володимир Данилюк;

- директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів міста Берестечка Надія Мороз;

- заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» № 2 міста Каменя-Каширського Лариса Лисюк;

- учитель української мови та літератури НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» № 1 імені Є. Шабліовського міста Каменя-Каширського Ольга Чмух;

- старший тренер-викладач відділення легкої атлетики Ківерцівської ДЮСШ Андрій Данилюк;

- учитель біології опорного навчального закладу «Дубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області» Валентина Безека;

- директор опорного навчального закладу НВК «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Оксана Сахарчук;

- директор комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області» Віктор Савчук;

- директор Підгайцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» Жанна Скороход;

- вчитель географії та екології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Кукли Маневицького району Волинської області Анатолій Зінькович;

- директор НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія імені В. Газіна» селища Ратне Катерина Власюк;

- директор Комунального опорного навчального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 міста Рожище» Леонтій Ткачук;

- директор комунального опорного закладу «Купичівський ліцей» Турійського району Волинської області Олександр Гончарук;

- учитель основ здоров’я опорного закладу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» селища Шацьк Ольга Кропивник.

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Теги: премія, освітяни
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