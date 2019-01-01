Поїзд «Ковель – Сарни» змінить графік руху

Аби покращити обслуговування пасажирів у приміському сполученні, починаючи з 22 квітня 2019 року, внесли зміни у графік руху поїздів, що курсують у сполученні Львів – Трускавець та Ковель – Сарни.Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.Так, поїзд №6394 сполученням Ковель – Сарни вирушатиме з Ковеля о 03:00 год. (замість 03:05), Повурськ 03:50-03:53, Троянiвка 04:11-04:50, Маневичi 05:05-05:06, Польська Гора 05:17-05:18, Медмежка 05:25-05:26, Чарторийськ 05:33-05:37, Вараж 05:43-05:44, пл. 362 км 05:50-05:51, Рафалiвка 05:58-05:59, Жолуцьк 06:08-06:09, Желуцьк 06:15-06:16, Антонiвка 06:27-06:28, пл. 329 км 06:39-06:40, Тутовичі 06:47-06:48, Чемерне 06:53-06:54, Орловка 07:05-07:06, прибуття у Сарни 07:15.Поїзд №963 Сарни – Ковель вирушатиме з Сарн о 03:55 (замість 02:40), пл. Орловка 04:01-04:02, Чемерне 04:12-04:13, Тутовичі 04:17-04:18, пл. 329 км 04:24-04:25, Антонiвка 04:34-04:35, Желуцьк 04:46-04:47, Жолуцьк 04:53-04:54, Рафалiвка 05:05-05:13, пл. 362 км 05:19-05:20, Вараж 05:26-05:27, Чарторийськ 05:35-05:36, Медмежка 05:41-05:42, Польська Гора 05:50-05:51, Маневичi 06:04-06:05, пл. 397 км 06:13-06:14, Троянiвка 06:24-06:25, Майдан 06:32-06:33, Рись 06:38-06:39, Заячівка 06:44-06:46, Повурськ 06:53-06:54, Луківка 07:03-07:04, Грив`ятки 07:10-07:11, Уховець 07:19-07:20, Стебле 07:25-07:26, пл. 442 км 07:33-07:34, Білин-Волинськ. 07:38-07:39, пл. 448 км 07:46-07:47, прибуття у Ковель 07:53.Тож Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.