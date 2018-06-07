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Таксист повернув туристам забуті 30 тисяч євро

Таксист повернув туристам забуті 30 тисяч євро
У Стамбулі таксист повернув іноземцям гроші, які вони забули в його автомобілі.

Двоє туристів з Тунісу подорожували Туреччиною і забули в таксі сумку, де лежало €30 тис. Коли водій це помітив, то відшукав своїх пасажирів і повернув їм гроші, - пишуть Факти.

Іноземці взяли таксі з аеропорту Стамбула до готелю в районі Кумкапи і забули сумку з усіма грішми для подорожі.

Водій побачив забуті речі, вже коли в машину сідав наступний пасажир. У той же день таксист повернув сумку власникам.

"У мене навіть не було думки, щоб присвоїти ці гроші собі", – розповів 20-річний водій Хакан Канат.

Іноземці подякували за чесність і залишили €100 чайових.

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Теги: таксі, гроші, туристи
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