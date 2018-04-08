У Луцьку збиратимуть великодній кошик для бійців на передову
Сьогодні, 20:48
У Луцьку 29 квітня-1 травня збиратимуть великодні смаколики для військових.
Про це йдеться на сторінці Громадської організації "Сучасна Волинь" у facebook.
Пункти збору: Театральний майдан Луцька, площа біля РАЦСу і на вул.Вахтангова, 10Б.
З 14-ої до 18-ої години у зазначені дні можна приносити пасочки, печиво, цукерки, фрукти та сухофрукти, мед, чай, каву, м’ясні консерви, макаронні вироби, крупи, тощо.
А 2 травня "великодній кошик" відправлять військовим.
Деталі за телефоном: Володимир - 066 669 25 57, Іванка - 050 142 24 07, Інна - 050 647 27 82.
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Про це йдеться на сторінці Громадської організації "Сучасна Волинь" у facebook.
Пункти збору: Театральний майдан Луцька, площа біля РАЦСу і на вул.Вахтангова, 10Б.
З 14-ої до 18-ої години у зазначені дні можна приносити пасочки, печиво, цукерки, фрукти та сухофрукти, мед, чай, каву, м’ясні консерви, макаронні вироби, крупи, тощо.
А 2 травня "великодній кошик" відправлять військовим.
Деталі за телефоном: Володимир - 066 669 25 57, Іванка - 050 142 24 07, Інна - 050 647 27 82.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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