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У Луцьку збиратимуть великодній кошик для бійців на передову

У Луцьку збиратимуть великодній кошик для бійців на передову
У Луцьку 29 квітня-1 травня збиратимуть великодні смаколики для військових.

Про це йдеться на сторінці Громадської організації "Сучасна Волинь" у facebook.

Пункти збору: Театральний майдан Луцька, площа біля РАЦСу і на вул.Вахтангова, 10Б.

З 14-ої до 18-ої години у зазначені дні можна приносити пасочки, печиво, цукерки, фрукти та сухофрукти, мед, чай, каву, м’ясні консерви, макаронні вироби, крупи, тощо.

А 2 травня "великодній кошик" відправлять військовим.

Деталі за телефоном: Володимир - 066 669 25 57, Іванка - 050 142 24 07, Інна - 050 647 27 82.

У Луцьку збиратимуть великодній кошик для бійців на передову

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Теги: Великдень, смаколики, військові
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