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Рейтингова інтрига: розрив між кандидатами у Президенти стрімко скорочується

Рейтингова інтрига: розрив між кандидатами у Президенти стрімко скорочується
Розрив між рейтингом кандидатів у Президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським стрімко скорочується.

Про це говорять дані соціології центру імені Михайла Драгоманова.

У свіжому опитуванні – серед тих, хто визначився з вибором і точно прийде на дільниці, Володимиру Зеленському готові віддати голоси 54 відсотки респондентів, Петру Порошенку – понад 44 відсотки.

Соціологи відзначають – аби остаточно визначитися з вибором українці чекають дебатів. Загалом понад 60 відсотків хотіли б побачити словесний двобій кандидатів.

Раніше про стрімку позитивну динаміку рейтингу чинного Президента заявляли і представники КМІС.


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Теги: рейтинг, Володимир Зеленський, Петро Порошенко, вибори
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