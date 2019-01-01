Рейтингова інтрига: розрив між кандидатами у Президенти стрімко скорочується
Сьогодні, 15:19
Розрив між рейтингом кандидатів у Президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським стрімко скорочується.
Про це говорять дані соціології центру імені Михайла Драгоманова.
У свіжому опитуванні – серед тих, хто визначився з вибором і точно прийде на дільниці, Володимиру Зеленському готові віддати голоси 54 відсотки респондентів, Петру Порошенку – понад 44 відсотки.
Соціологи відзначають – аби остаточно визначитися з вибором українці чекають дебатів. Загалом понад 60 відсотків хотіли б побачити словесний двобій кандидатів.
Раніше про стрімку позитивну динаміку рейтингу чинного Президента заявляли і представники КМІС.
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Про це говорять дані соціології центру імені Михайла Драгоманова.
У свіжому опитуванні – серед тих, хто визначився з вибором і точно прийде на дільниці, Володимиру Зеленському готові віддати голоси 54 відсотки респондентів, Петру Порошенку – понад 44 відсотки.
Соціологи відзначають – аби остаточно визначитися з вибором українці чекають дебатів. Загалом понад 60 відсотків хотіли б побачити словесний двобій кандидатів.
Раніше про стрімку позитивну динаміку рейтингу чинного Президента заявляли і представники КМІС.
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