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Вони такі ж люди, – луцький перевізник про хамовитих водіїв

Вони такі ж люди, – луцький перевізник про хамовитих водіїв
Директор «АТП 10701» Сергій Дьомін каже, що водії – такі ж люди, як і пасажири. Тому мають право на емоції, коли їх хтось роздратував.

Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.

Активіст Володимир Бут-Гусаїм нагадав, що минулого року тариф на перевезення підвищили до 5 гривень. Після цього більшість пасажирів пересіли на тролейбуси.

«Коли молодь виходила, боролася, щоб зменшити тарифи, то було багато криків», - каже активіст. За його словами, після підвищення до 5 гривень сервіс не змінився: продовжується хамство водіїв, автобуси брудні, графіків не дотримуються тощо. Тож він поцікавився, коли ситуація зміниться.

Директор «АТП 10701» Сергій Дьомін відповів, що, згідно з законодавством, студенти мають пільги у тролейбусах міста. Він не заперечив, що є питання до культури спілкування водіїв, проте вони теж мають право на емоції.

«Не всі далеко пасажири теж є еталоном спілкування. Дехто хоче послати водія вже від дверей. Тож погодьтеся, коли йому створять «настрій» уже в 8 ранку, то йому не захочеться допрацьовувати зміну», - вважає перевізник.

За словами активіста, з розрахунками луцьких перевізників тариф на перевезення у маршрутках доведеться переглядати за півроку і він може становити 8 гривень.

«Може й таке бути», - не заперечив Дьомін.

Фото ілюстративне

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Теги: перевізники, водії, хамство, Луцьк
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Коментарі 1
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Дьомін, рота закрий! Твоя одиничка ЩОДЕННО не допрацьовує зміну, і я не чув, щоб ЇМ хтось хамив, а от вони - пролітають на Дубнівській зупинку, повну людей! Звертаюся до міської ради востаннє - або ставите цього "перевізника" (так-так, в лапках) на місце в ТИЖНЕВИЙ термін максимум, або вечірні втікачі почнуть недораховуватися вікон, СПОЧАТКУ ВІКОН...
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