Вони такі ж люди, – луцький перевізник про хамовитих водіїв

Директор «АТП 10701»каже, що водії – такі ж люди, як і пасажири. Тому мають право на емоції, коли їх хтось роздратував.Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.Активістнагадав, що минулого року тариф на перевезення підвищили до 5 гривень. Після цього більшість пасажирів пересіли на тролейбуси.«Коли молодь виходила, боролася, щоб зменшити тарифи, то було багато криків», - каже активіст. За його словами, після підвищення до 5 гривень сервіс не змінився: продовжується хамство водіїв, автобуси брудні, графіків не дотримуються тощо. Тож він поцікавився, коли ситуація зміниться.Директор «АТП 10701» Сергій Дьомін відповів, що, згідно з законодавством, студенти мають пільги у тролейбусах міста. Він не заперечив, що є питання до культури спілкування водіїв, проте вони теж мають право на емоції.«Не всі далеко пасажири теж є еталоном спілкування. Дехто хоче послати водія вже від дверей. Тож погодьтеся, коли йому створять «настрій» уже в 8 ранку, то йому не захочеться допрацьовувати зміну», - вважає перевізник.За словами активіста, з розрахунками луцьких перевізників тариф на перевезення у маршрутках доведеться переглядати за півроку і він може становити 8 гривень.«Може й таке бути», - не заперечив Дьомін.