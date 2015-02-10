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Вартість проїзду в маршрутках Луцька для дітей можуть підвищити до 3 гривень

Вартість проїзду в маршрутках Луцька для дітей можуть підвищити до 3 гривень
Якщо у Луцьку підвищать вартість проїзду до 6 гривень, діти платитимуть 3 гривні, а не 2 гривні.

Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.

Виконувач обов'язків директора департаменту економічної політики міськради Костянтин Патракеєв повідомив, що на сьогодні у тариф 6 гривень заклали ціну для дітей у 3 гривні.

Депутат Алла Надточій зауважила, якщо у Луцьку підвищать ціну проїзду для дітей до 3 гривень, це створить величезну соціальну проблему. Так, наприклад, багато батьків не матимуть змоги возити дітей на гуртки та секції, адже це буде надто дорого.

Натомість директор «Луцьке АТП 10701» Сергій Дьомін каже, що не проти навіть безкоштовно возити дітей, але в такому разі в місті можуть взагалі перестати їздити маршрутки, адже не буде коштів на ремонт транспортних засобів.

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Теги: маршрутки, ціни, Луцьк
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Коментарі 1
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Дьомін - х*йло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
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