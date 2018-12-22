На травневі свята передбачають черги на «Ягодині»: як не потрапити в пастку

За прогнозами волинських митників, напередодні та під час тривалих вихідних 27 квітня–1 травня можливі накопичення транспортних засобів в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України як на пасажирському, так і на вантажному напрямках.Прокоментував ситуацію в.о. начальника Волинської митниці ДФС, повідомляє прес-служба Волинської митниці."Митниця зі свого боку перерозподілила особовий склад таким чином, щоб прискорити темпи пропуску автомобілів. Але ми можемо оформляти тільки те, що пред’явлене до оформлення, - пояснює посадовець. – На пасажирських смугах перевезень це стосується автомобілів з іноземною реєстрацією, які можуть ввозитись на період пасхальних свят українськими трудовими мігрантами, що перебувають на тимчасовому консульському обліку. Для в’їзду їм необхідно представити паспорт з відміткою про облік та документи на авто, які б засвідчили право власності цього громадянина на цей легковий автомобіль. Інший спосіб в’їзду – прохідний транзит на період до 10 діб – передбачає внесення грошової застави у повному розмірі митних платежів. Розрахунок вартості застави також потребує пакету документів та додаткового часу на її внесення і оформлення. У зв’язку зі змінами законодавства, про які заклопотані українці за кордоном могли не знати, раджу усім заздалегідь вивчити нові правила транзиту і вирішити. Бувають випадки, коли доцільніше скористатись міжнародними автобусними чи залізничними рейсами", - зауважив Шелігацький.Але, за його словами, ще більшою з року в рік є проблема попередніх повідомлень для міжнародних перевізників імпорту. На замовлення українських суб’єктів ЗЕД вони спочатку перетинають кордон, а товар оформляють уже на внутрішньому митному посту. І якщо суб’єктом ЗЕД через вихідні його працівників невчасно подано попередню митну декларацію – водії-далекобійники можуть на кілька діб потрапити у пастку очікування. Виїхати він не може – бо не оформлений, оформитись не може – бо нема документів, документів не подають – бо брокер на 5 днів пішов святкувати.Більше того, порушуються і норми Митного Кодексу, де на подачу документів у пункту пропуску відводиться не більше 3 годин, і логістика перевезень. Адже очікують ці вантажівки на спеціально відведеній території, розміри якої на МАПП "Ягодин" в напрямку в’їзду в Україну дозволяють розмістити одночасно лише до 70 транспортних засобів. Інші, навіть сумлінні перевізники і декларанти, через переповненість стоянки в цей час змушені стояти в заторі на мосту."Тож раджу усім бути взаємно організованими, дотримуватись норм Митного Кодексу і тоді травневі свята, проведені у дорогах, мають шанс бути приємнішими", - звернувся в.о начальника Волинської митниці до учасників транскордонного руху.