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У Луцьку – пожежа в багатоверхівці: постраждала жінка. ФОТО

У Луцьку – пожежа в багатоверхівці: постраждала жінка. ФОТО
У Луцьку на вулиці Декабристів, 16 в 9-ти поверховому житловому будинку горіла квартира на 6-у поверсі.

Інцидент трапився согодні, 18 квітня о 14:34, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.

В помешканні перебувала господарка оселі, отож допомога вогнеборців була вчасною – жінку літнього віку евакуювали з будинку по сходовій клітині.

Потерпілу госпіталізували до міської лікарні.

Рятувальники ліквідували пожежу о 15:03.

Вогонь знищив майно в квартирі. Причина пожежі встановлюється.

У Луцьку – пожежа в багатоверхівці: постраждала жінка. ФОТО
У Луцьку – пожежа в багатоверхівці: постраждала жінка. ФОТО
У Луцьку – пожежа в багатоверхівці: постраждала жінка. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк, квартира, жінка, потерпіла
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