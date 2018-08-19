У Луцьку – пожежа в багатоверхівці: постраждала жінка. ФОТО





Інцидент трапився согодні, 18 квітня о 14:34, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.



В помешканні перебувала господарка оселі, отож допомога вогнеборців була вчасною – жінку літнього віку евакуювали з будинку по сходовій клітині.



Потерпілу госпіталізували до міської лікарні.



Рятувальники ліквідували пожежу о 15:03.



Вогонь знищив майно в квартирі. Причина пожежі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Декабристів, 16 в 9-ти поверховому житловому будинку горіла квартира на 6-у поверсі.Інцидент трапився согодні, 18 квітня о 14:34, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.В помешканні перебувала господарка оселі, отож допомога вогнеборців була вчасною – жінку літнього віку евакуювали з будинку по сходовій клітині.Потерпілу госпіталізували до міської лікарні.Рятувальники ліквідували пожежу о 15:03.Вогонь знищив майно в квартирі. Причина пожежі встановлюється.

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