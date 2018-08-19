У Луцьку – пожежа в багатоверхівці: постраждала жінка. ФОТО
Сьогодні, 15:58
У Луцьку на вулиці Декабристів, 16 в 9-ти поверховому житловому будинку горіла квартира на 6-у поверсі.
Інцидент трапився согодні, 18 квітня о 14:34, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.
В помешканні перебувала господарка оселі, отож допомога вогнеборців була вчасною – жінку літнього віку евакуювали з будинку по сходовій клітині.
Потерпілу госпіталізували до міської лікарні.
Рятувальники ліквідували пожежу о 15:03.
Вогонь знищив майно в квартирі. Причина пожежі встановлюється.
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Інцидент трапився согодні, 18 квітня о 14:34, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.
В помешканні перебувала господарка оселі, отож допомога вогнеборців була вчасною – жінку літнього віку евакуювали з будинку по сходовій клітині.
Потерпілу госпіталізували до міської лікарні.
Рятувальники ліквідували пожежу о 15:03.
Вогонь знищив майно в квартирі. Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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