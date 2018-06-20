Сервіс відсутній, – депутат про луцькі маршрутки

Депутат Луцької міської радивідзначив, що після підвищення вартості проїзду до 5 гривень якість надання послуг не змінився. Нині ж перевізники знову «вибивають» здорожчання.Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.Депутат Андрій Білан наголосив, що щороку повертаються до одного й того ж питання – підвищення вартості проїзду. І завше це питання піднімають перевізники.«Що ми бачимо? У вечірній час переповнені маршрутки, вимикають GPS, порушуються графіки роботи водіїв, аптечки запилені стоять і навіть водії часто не знають, де вони знаходяться, вогнегасники лежать десь під сидіннями. Ми мали б контролювати сервіс надання послуг. На сьогодні він відсутній», - зауважив він.Тож обранець громади поцікавився, що змінилося за рік з часу підвищення вартості проїзду до 5 гривень.Начальник управління транспорту і зв’язкуповідомив, що автобуси проходять обов’язковий техогляд – восени і навесні. Середній вік автобусів – 12 років, а відповідно до умов експлуатації такі транспортні засоби вже треба списувати. Відтак, вони часто ламаються і як наслідок щодня 15-20 маршруток не виїжджають на рейси. Тому збільшується інтервал руху. Окрім того, у місті не вистачає 50-60 водіїв і на сьогодні на маршрути не можуть знайти перевізників.«Ми оголосили конкурс на перевезення за маршрутами №4 і №9. Документів ніхто не подав. Це дуже важливі маршрути, про які ми вже рік говоримо», - констатував посадовець.