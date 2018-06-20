вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сервіс відсутній, – депутат про луцькі маршрутки

Сервіс відсутній, – депутат про луцькі маршрутки
Депутат Луцької міської ради Андрій Білан відзначив, що після підвищення вартості проїзду до 5 гривень якість надання послуг не змінився. Нині ж перевізники знову «вибивають» здорожчання.

Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.

Депутат Андрій Білан наголосив, що щороку повертаються до одного й того ж питання – підвищення вартості проїзду. І завше це питання піднімають перевізники.

«Що ми бачимо? У вечірній час переповнені маршрутки, вимикають GPS, порушуються графіки роботи водіїв, аптечки запилені стоять і навіть водії часто не знають, де вони знаходяться, вогнегасники лежать десь під сидіннями. Ми мали б контролювати сервіс надання послуг. На сьогодні він відсутній», - зауважив він.

Тож обранець громади поцікавився, що змінилося за рік з часу підвищення вартості проїзду до 5 гривень.

Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов повідомив, що автобуси проходять обов’язковий техогляд – восени і навесні. Середній вік автобусів – 12 років, а відповідно до умов експлуатації такі транспортні засоби вже треба списувати. Відтак, вони часто ламаються і як наслідок щодня 15-20 маршруток не виїжджають на рейси. Тому збільшується інтервал руху. Окрім того, у місті не вистачає 50-60 водіїв і на сьогодні на маршрути не можуть знайти перевізників.

«Ми оголосили конкурс на перевезення за маршрутами №4 і №9. Документів ніхто не подав. Це дуже важливі маршрути, про які ми вже рік говоримо», - констатував посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перевізники, маршрутки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
маршрутки ламаються, бо в них не вкладають грошей. кожен перевізник, в першу чергу, думає як собі під с...аку купити краще авто, як звозити сімю на дорожчий курорт, як купити жінці дорожчу шубу. тому перевізники обгрунтують тариф і по 10 і по 15 гривень аби тільки на розкішне життя вистачало. а автобуси ремонтують по залишковому принципу. саме тому це не автобуси, це - ХЛАМ!!!
Відповісти
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Схеми старі – жертви нові: волиняни продовжують вестися на «лохотрон»
Сьогодні, 17:56
Штовханина і пісні за упокій Томосу: церковний конфлікт на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
Сервіс відсутній, – депутат про луцькі маршрутки
Сьогодні, 17:36
«Так, я не ідеальний»: Порошенко записав звернення до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 17:26
Як перевіряють якість щойно відремонтованої волинської дороги. ФОТО
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
Дві приміські маршрутки припинили курсувати центром Луцька Дві приміські маршрутки припинили курсувати центром Луцька
26 березень, 09:11
У Луцьку шукають перевізників на чотири маршрути У Луцьку шукають перевізників на чотири маршрути
20 березень, 10:17
У Луцьку немає перевізників на 5 маршрутах У Луцьку немає перевізників на 5 маршрутах
20 червень, 2018, 10:51
Луцька мерія обіцяє переглянути проїзд у маршрутках за 4 гривні Луцька мерія обіцяє переглянути проїзд у маршрутках за 4 гривні
10 травень, 2017, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин може сісти на 3 роки через кастет
Сьогодні, 18:18
 0
Скільки за рік заробив луцький суддя Олег Ющук
Сьогодні, 18:01
 0
Схеми старі – жертви нові: волиняни продовжують вестися на «лохотрон»
Сьогодні, 17:56
 0
Штовханина і пісні за упокій Томосу: церковний конфлікт на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
 0
Сервіс відсутній, – депутат про луцькі маршрутки
Сьогодні, 17:36
 0
Медіа
відео
1/8