Сервіс відсутній, – депутат про луцькі маршрутки
Сьогодні, 17:36
Депутат Луцької міської ради Андрій Білан відзначив, що після підвищення вартості проїзду до 5 гривень якість надання послуг не змінився. Нині ж перевізники знову «вибивають» здорожчання.
Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.
Депутат Андрій Білан наголосив, що щороку повертаються до одного й того ж питання – підвищення вартості проїзду. І завше це питання піднімають перевізники.
«Що ми бачимо? У вечірній час переповнені маршрутки, вимикають GPS, порушуються графіки роботи водіїв, аптечки запилені стоять і навіть водії часто не знають, де вони знаходяться, вогнегасники лежать десь під сидіннями. Ми мали б контролювати сервіс надання послуг. На сьогодні він відсутній», - зауважив він.
Тож обранець громади поцікавився, що змінилося за рік з часу підвищення вартості проїзду до 5 гривень.
Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов повідомив, що автобуси проходять обов’язковий техогляд – восени і навесні. Середній вік автобусів – 12 років, а відповідно до умов експлуатації такі транспортні засоби вже треба списувати. Відтак, вони часто ламаються і як наслідок щодня 15-20 маршруток не виїжджають на рейси. Тому збільшується інтервал руху. Окрім того, у місті не вистачає 50-60 водіїв і на сьогодні на маршрути не можуть знайти перевізників.
«Ми оголосили конкурс на перевезення за маршрутами №4 і №9. Документів ніхто не подав. Це дуже важливі маршрути, про які ми вже рік говоримо», - констатував посадовець.
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Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.
Депутат Андрій Білан наголосив, що щороку повертаються до одного й того ж питання – підвищення вартості проїзду. І завше це питання піднімають перевізники.
«Що ми бачимо? У вечірній час переповнені маршрутки, вимикають GPS, порушуються графіки роботи водіїв, аптечки запилені стоять і навіть водії часто не знають, де вони знаходяться, вогнегасники лежать десь під сидіннями. Ми мали б контролювати сервіс надання послуг. На сьогодні він відсутній», - зауважив він.
Тож обранець громади поцікавився, що змінилося за рік з часу підвищення вартості проїзду до 5 гривень.
Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов повідомив, що автобуси проходять обов’язковий техогляд – восени і навесні. Середній вік автобусів – 12 років, а відповідно до умов експлуатації такі транспортні засоби вже треба списувати. Відтак, вони часто ламаються і як наслідок щодня 15-20 маршруток не виїжджають на рейси. Тому збільшується інтервал руху. Окрім того, у місті не вистачає 50-60 водіїв і на сьогодні на маршрути не можуть знайти перевізників.
«Ми оголосили конкурс на перевезення за маршрутами №4 і №9. Документів ніхто не подав. Це дуже важливі маршрути, про які ми вже рік говоримо», - констатував посадовець.
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Коментарі 1
маршрутки ламаються, бо в них не вкладають грошей. кожен перевізник, в першу чергу, думає як собі під с...аку купити краще авто, як звозити сімю на дорожчий курорт, як купити жінці дорожчу шубу. тому перевізники обгрунтують тариф і по 10 і по 15 гривень аби тільки на розкішне життя вистачало. а автобуси ремонтують по залишковому принципу. саме тому це не автобуси, це - ХЛАМ!!!
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Сервіс відсутній, – депутат про луцькі маршрутки
Сьогодні, 17:36