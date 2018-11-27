У «Промені» пройде марафон до фільму «Месники: Завершення»*





Старт марафону о 16:10, показ фільму «Месники: Війна нескінченності» о 18:50 стартує фінальна частина «Месники: Завершення».



Квитки вже доступні у касах, в додатку та на сайті:



Кінотеатр рекомендує не втрачати можливість та подивитись повний фінал найбільшої та найдорожчої саги в історії кіно.



"Встигни придбати квитки, щоб подивитись фінал епічної саги на найбільшому екрані міста", - йдеться у повідомлені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь» запрошує 24 квітня на марафон з фільмів «Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Завершення» та додатковий допрем'єрний показ фільму «Месники: Завершення».Старт марафону о 16:10, показ фільму «Месники: Війна нескінченності» о 18:50 стартує фінальна частина «Месники: Завершення».Квитки вже доступні у касах, в додатку та на сайті: http://promin.lutsk.ua/films Кінотеатр рекомендує не втрачати можливість та подивитись повний фінал найбільшої та найдорожчої саги в історії кіно."Встигни придбати квитки, щоб подивитись фінал епічної саги на найбільшому екрані міста", - йдеться у повідомлені.

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