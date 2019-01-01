На Волині майже готовий до відкриття новий дитсадок. ФОТО

Незабаром в селі Добре Камінь-Каширського району запрацює дитячий садок.Про це стало відомо за результатами робочої поїздки голови облдержадміністраціїв Камінь-Каширський район, повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Загальна кошторисна вартість проекту - 2 млн 815 тис. грн. Потужність: 40 місць. Розпочали реконструкцію будинку під дошкільний навчальний заклад у 2016-му році.Зокрема, провели внутрішні оздоблювальні роботи, встановили системи опалення на тверде паливо (два твердопаливні котли), системи електропостачання, водопроводу, зовнішнього та внутрішнього водовідведення, санвузлів, підлоги, провели реконструкцію фасаду (утеплення, водостоки, покраска) та встановили огорожу території (металопрофіль), планування території (завезення землі).Нині не вистачає лише двох тіньових навіси та благоустрою території."Виявляється, що затримка була не в тому, що щось не готове, а в оформленні документів. Голова сільської ради чомусь не додумався звернутися до нас. На щастя, вже все оформлено, тож незабаром запрацює. Хоча мені повідомили, що готовність закладу 76 відсотків, та насправді тут уже 96, тому що обладнання території можна зробити силами сільради. Щодо тіньових навіс, то ми звернулися до лісників, тож скоро будуть і вони. Щодо меблів, яких не вистачає, то тут також знайдемо соціально-відповідальний бізнес, бо на сесію такі дрібниці виносити немає сенсу", - зауважив Олександр Савченко.Також, за словами працівників закладу, не вистачає ще посуду та жалюзі на вікна, однак представник районного відділу освіти повідомив, що усе уже замовили та профінансують з районного бюджету.