Штовханина і пісні за упокій Томосу: церковний конфлікт на Волині. ВІДЕО





У селі Старий Загорів більшість мешканців



Утім священик московського патріархату проти цього, людей до церкви не пускає і зачинив її на замок. Щоб потрапити до храму, людям довелося застосовувати силу.



«Не пускали нас до церкви, тому ми були змушені зривати замки...Ми тут на законних правах. Священик повинен громаду зближувати. А він ( священик, - ред) співав за упокой Томосу. То він не повинен брати до рук чашу і інших людей сповідати», - розповів мешканець села Віталій Політило.



Після тривалих суперечок церкву представники проукраїнської більшості таки відстояли. Утім, коли зайшли до храму недорахувались церковного начиння.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Церковний конфлікт між громадою та священиком спалахнув на Волині.У селі Старий Загорів більшість мешканців вирішила перейти до Православної Церкви України і вже юридично зареєстрували свою громаду, - пише 5 канал. Утім священик московського патріархату проти цього, людей до церкви не пускає і зачинив її на замок. Щоб потрапити до храму, людям довелося застосовувати силу.«Не пускали нас до церкви, тому ми були змушені зривати замки...Ми тут на законних правах. Священик повинен громаду зближувати. А він ( священик, - ред) співав за упокой Томосу. То він не повинен брати до рук чашу і інших людей сповідати», - розповів мешканець селаПісля тривалих суперечок церкву представники проукраїнської більшості таки відстояли. Утім, коли зайшли до храму недорахувались церковного начиння.Деталі у сюжеті:

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