Схеми старі – жертви нові: волиняни продовжують вестися на «лохотрон»

Упродовж доби у Луцьку та Луцькому районі зареєстрували 6 випадків шахрайств. При цьому шахраї застосовували загальновідомі схеми видурювання грошей, про які правоохоронці не раз інформували.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.Так, мешканець села Зміїнець переказав 38 000 гривень за трактор, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті OLХ. Результат - ні грошей, ні трактора.Лучанка перерахувала зловмисникам як завдаток 500 грн., побачивши на тому ж сайті оголошення про здачу в оренду гарної квартири за привабливою ціною. Результат – втрата грошей.Ще одна мешканка обласного центру Волині, виставивши на тому ж сайті оголошення про продаж електрогенератора вартістю 9200 грн, передала його "покупцям" не поштовим оператором, який забезпечив би надходження грошей післяплатою, а просто на довірі - маршруткою у Житомир, звісно ж, не отримавши жодної оплати.Ще двоє лучан стали жертвою шахраїв, які діяли за схемою "дзвінок із банку". Один із потерпілих повірив у необхідність "авторизації банківської картки", назвав зловмисникам усі необхідні їм відомості – і позбувся 5 964 грн. Інша, якій шахраї розповівши байку про "необхідність розблокування картки", в той самий спосіб втратила понад 17 000 грн.Правоохоронці вкотре закликають бути обережними, купуючи товари через мережу Інтернет, замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого оплачувати його. У випадку продажу товару не повідомляйте в оголошеннях зайвої особистої інформації і також вимагайте у покупців розрахуватися у відділенні поштового оператора під час одержання товару.Окрім того, пам’ятайте, що працівники банківських установ не проводять жодних операцій у телефонному режимі і не повідомляйте нікому свої персональні дані та реквізити банківських рахунків. Якщо про проблеми з рахунком повідомляє телефоном "банківський працівник" – потелефонуйте у банк та з'ясуйте ситуацію.