«Головне – не скиглити»: з лучанами зустрілася народна депутатка. ФОТО

Ганною Гопко.



Так, на відкриту зустріч із нардепкою, яка відбулася в рамках проекту «Школа свідомого громадянина», у РЦ «Промінь» 17 квітня зібралося чимало охочих. Це вже 12-та зустріч, яку організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише "



Як зазначила координаторка проектів Громадянського Руху Христина Назар, Ганна Гопко – одна з небагатьох молодих жінок у парламенті, яка є вихідцем з громадського сектору.







«Для нас це дуже важливо, бо люди, які мали відношення до Революції Гідності, до Реанімаційного пакету законопроектів – це люди, які справді знають не на словах, а з власного досвіду те, що відбулося і знають, що потрібно нашій країні, щоб вона була успішною, розвивалася, щоб українці змогли себе тут реалізувати та змінювали нашу країну», – сказала Христина Назар.



Модераторкою заходу традиційно була Галина Падалко, яка спочатку провела відкрите інтерв’ю.



Про роботу у Верховній Раді України



Ганна Гопко розповіла, що вона не вважає себе типовим політиком, адже прийшла у ВР активісткою.



«Це моя перша в житті робота у Верховній Раді. Я досі не вважаю себе типовим українським політиком, а активістом, який у стінах ВР намагається через ухвалення законів творити конкретні зміни. У перші 4 місця роботи у ВР було багато розчарувань. Бачила, як ті люди, які були на Майдані, вміло товаришують з представниками «Опоблоку». Це було важко сприймати», – зізналася народна депутатка.



Також додала, що прийшовши з Реанімаційним пакетом реформ із громадянського сектору, їй здавалося, що дуже багато законопроектів, які вже були готовими, можна буде миттєво ухвалити.







«Але прийшло величезне розчарування, коли із великого списку (якщо ми подивимося коаліційну угоду, під якою підписалися 5 політичних сил і було понад 300 голосів) багато партій почали уникати відповідальності, не хотіли йти в уряд, номінувати своїх кандидатів на посади міністрів», – розповіла Гопко.



Потім пригадала закон про ринок газу.



«Пригадуєте скандал, який був пов'язаний з «Укрнафтою» і приватною армією Коломойського, яка захищала його інтереси? Тоді вся західна преса писала про те, як в Україні йде боротьба з олігархами», – зауважила депутатка.



Як лучани можуть впливати на життя міста



Галина Падалко поцікавилася у голови Комітету у закордонних справах Верховної Ради про те, як можна активним громадянам будь-якого українського міста впливати на місцеву владу та робити її ефективнішою.







Зі слів Ганни Гопко, стан Луцька їй нині нагадує історію Сєвєродонецька.



«Там теж бюджет 2 млрд і також не використовують кошти, хоча є суми, які закладені для оновлення громадського транспорту. А його там не закуповують, аби потім сказати, що погана влада в Києві, яка не дала грошей на Сєвєродонецьк. Вигідно вживати такі маніпуляції», – зауважила Гопко.



Та підкреслила, що лучанам варто контролювати владу на місцях і стимулювати її працювати ефективніше.



«Також активним громадянам варто ставати членами різних громадянських рухів. Хто не готовий іти у рух, той нехай приєднується до різних партій. Починати будете з аналітиків, експертів, а далі – йти в різні списки. Будуть же вибори у 2020 році. Варто проявляти свою активну життєву позицію, об’єднуватися довкола вирішення проблем міста», – порадила народна депутатка.







Перестати скиглити і працювати, – на думку Ганни Гопко, це найбільш дієвий рецепт змін у державі.



Про українську мову



Під час зустрічі вдалося поговорити і про українську мову та те, чому важливо, аби у державні службовці розмовляли саме нею.



«Я належу до прихильників лагідної українізації», – зізналася Ганна Гопко. Та додала, що підтримує квоти на українську музику.







«Ми розуміємо, що пісня – це зброя і не можна віддавати цю зброю росіянам, тому, що вони вмикають шансон і намагаються нам показати, що ми частина російського «міра». Квоти – це частина протидії оцьому «рускому міру», – переконана народна депутатка.



Також вона зауважила, що люди можуть спілкуватися будь-якою мовою, і чим більше мов знатимуть, тим краще. Але держслужбовці мають спілкуватися українською.



«Щоб не було такого, як колись один з іноземних представників сказав: «Ви ж розумієте, що Путін пояснює, що він вторгся в Крим, бо захищав «рускоязычное население». І якщо наш президент, міністри будуть спілкуватися російською мовою, я б не хотіла, щоб потім хтось казав, що Росія напала на Київ, бо захищала російськомовних міністрів, президентів і так далі. Я трошки перебільшую, але все ж», – навела приклад голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради.



Про віру в Бога



Під час відкритої розмови з лучанами народна депутатка розповіла, що щиро вірить у Бога.



«Він мені тричі врятував життя. Я була на межі повернення з того світу. Взагалі вважаю, що над Україною є Боже провидіння. Якщо ми перестанемо скиглити і почнемо реально працювати і сповідувати принципи Божі, то все буде гаразд», – переконана Ганна Гопко.



Опісля процитувала слова волинянина Євгена Сверстюка: «Цивілізація виросла, а – людина змаліла».











Насамкінець модераторка зустрічі запитала у Ганни Гопко ТОП книг та фільмів, які вона радить прочитали та подивитися кожному. (Фільми: «Брама», «Донбас» режисера Сергія Лозниці, «Крути». Книги: «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності» (Сергій Плохій), «Чорна Рада» (Пантелеймон Куліш) та історичні записи Скоропадського).



Після відкритого інтерв’ю, усі охочі мали змогу поставити свої запитання, на які відповідала народна депутатка. А за три найцікавіші, вона подарувала книги.



Згодом до Ганни Гопко звернувся співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход.







«Хочу подякувати вам, пані Ганно, від себе, засновника Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрія Покровського та залу за те, що маєте сміливість спілкуватися з людьми і робите новий тренд в українській політиці – відповідальність і комунікація. Вдячний і вашій команді, що знайшли можливість приїхати до Луцька у цей передвиборчий час. Приємно, що ви сьогодні тут, адже ми є однодумцями. Коли створювали Громадянський Рух «СВІДОМІ» заклали мету – зробити максимальну кількість лучан відповідальними громадянами. А ви це робите на рівні парламенту, а на світовому рівні підвищуєте щабель поваги до держави», – підсумував зустріч Михайло Наход.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани мали унікальну можливість поспілкуватися із народною депутаткою України, головою Комітету у закордонних справах Верховної РадиТак, на відкриту зустріч із нардепкою, яка відбулася в рамках проекту «Школа свідомого громадянина», у РЦ «Промінь» 17 квітня зібралося чимало охочих. Це вже 12-та зустріч, яку організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, пише " Конкурент ".Як зазначила координаторка проектів Громадянського Руху, Ганна Гопко – одна з небагатьох молодих жінок у парламенті, яка є вихідцем з громадського сектору.«Для нас це дуже важливо, бо люди, які мали відношення до Революції Гідності, до Реанімаційного пакету законопроектів – це люди, які справді знають не на словах, а з власного досвіду те, що відбулося і знають, що потрібно нашій країні, щоб вона була успішною, розвивалася, щоб українці змогли себе тут реалізувати та змінювали нашу країну», – сказала Христина Назар.Модераторкою заходу традиційно була, яка спочатку провела відкрите інтерв’ю.Ганна Гопко розповіла, що вона не вважає себе типовим політиком, адже прийшла у ВР активісткою.«Це моя перша в житті робота у Верховній Раді. Я досі не вважаю себе типовим українським політиком, а активістом, який у стінах ВР намагається через ухвалення законів творити конкретні зміни. У перші 4 місця роботи у ВР було багато розчарувань. Бачила, як ті люди, які були на Майдані, вміло товаришують з представниками «Опоблоку». Це було важко сприймати», – зізналася народна депутатка.Також додала, що прийшовши з Реанімаційним пакетом реформ із громадянського сектору, їй здавалося, що дуже багато законопроектів, які вже були готовими, можна буде миттєво ухвалити.«Але прийшло величезне розчарування, коли із великого списку (якщо ми подивимося коаліційну угоду, під якою підписалися 5 політичних сил і було понад 300 голосів) багато партій почали уникати відповідальності, не хотіли йти в уряд, номінувати своїх кандидатів на посади міністрів», – розповіла Гопко.Потім пригадала закон про ринок газу.«Пригадуєте скандал, який був пов'язаний з «Укрнафтою» і приватною армією Коломойського, яка захищала його інтереси? Тоді вся західна преса писала про те, як в Україні йде боротьба з олігархами», – зауважила депутатка.Галина Падалко поцікавилася у голови Комітету у закордонних справах Верховної Ради про те, як можна активним громадянам будь-якого українського міста впливати на місцеву владу та робити її ефективнішою.Зі слів Ганни Гопко, стан Луцька їй нині нагадує історію Сєвєродонецька.«Там теж бюджет 2 млрд і також не використовують кошти, хоча є суми, які закладені для оновлення громадського транспорту. А його там не закуповують, аби потім сказати, що погана влада в Києві, яка не дала грошей на Сєвєродонецьк. Вигідно вживати такі маніпуляції», – зауважила Гопко.Та підкреслила, що лучанам варто контролювати владу на місцях і стимулювати її працювати ефективніше.«Також активним громадянам варто ставати членами різних громадянських рухів. Хто не готовий іти у рух, той нехай приєднується до різних партій. Починати будете з аналітиків, експертів, а далі – йти в різні списки. Будуть же вибори у 2020 році. Варто проявляти свою активну життєву позицію, об’єднуватися довкола вирішення проблем міста», – порадила народна депутатка.Перестати скиглити і працювати, – на думку Ганни Гопко, це найбільш дієвий рецепт змін у державі.Під час зустрічі вдалося поговорити і про українську мову та те, чому важливо, аби у державні службовці розмовляли саме нею.«Я належу до прихильників лагідної українізації», – зізналася Ганна Гопко. Та додала, що підтримує квоти на українську музику.«Ми розуміємо, що пісня – це зброя і не можна віддавати цю зброю росіянам, тому, що вони вмикають шансон і намагаються нам показати, що ми частина російського «міра». Квоти – це частина протидії оцьому «рускому міру», – переконана народна депутатка.Також вона зауважила, що люди можуть спілкуватися будь-якою мовою, і чим більше мов знатимуть, тим краще. Але держслужбовці мають спілкуватися українською.«Щоб не було такого, як колись один з іноземних представників сказав: «Ви ж розумієте, що Путін пояснює, що він вторгся в Крим, бо захищав «рускоязычное население». І якщо наш президент, міністри будуть спілкуватися російською мовою, я б не хотіла, щоб потім хтось казав, що Росія напала на Київ, бо захищала російськомовних міністрів, президентів і так далі. Я трошки перебільшую, але все ж», – навела приклад голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради.Під час відкритої розмови з лучанами народна депутатка розповіла, що щиро вірить у Бога.«Він мені тричі врятував життя. Я була на межі повернення з того світу. Взагалі вважаю, що над Україною є Боже провидіння. Якщо ми перестанемо скиглити і почнемо реально працювати і сповідувати принципи Божі, то все буде гаразд», – переконана Ганна Гопко.Опісля процитувала слова волинянина Євгена Сверстюка: «Цивілізація виросла, а – людина змаліла».Насамкінець модераторка зустрічі запитала у Ганни Гопко ТОП книг та фільмів, які вона радить прочитали та подивитися кожному. (Фільми: «Брама», «Донбас» режисера, «Крути». Книги: «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності» (), «Чорна Рада» (Пантелеймон Куліш) та історичні записи Скоропадського).Після відкритого інтерв’ю, усі охочі мали змогу поставити свої запитання, на які відповідала народна депутатка. А за три найцікавіші, вона подарувала книги.Згодом до Ганни Гопко звернувся співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»«Хочу подякувати вам, пані Ганно, від себе, засновника Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрія Покровського та залу за те, що маєте сміливість спілкуватися з людьми і робите новий тренд в українській політиці – відповідальність і комунікація. Вдячний і вашій команді, що знайшли можливість приїхати до Луцька у цей передвиборчий час. Приємно, що ви сьогодні тут, адже ми є однодумцями. Коли створювали Громадянський Рух «СВІДОМІ» заклали мету – зробити максимальну кількість лучан відповідальними громадянами. А ви це робите на рівні парламенту, а на світовому рівні підвищуєте щабель поваги до держави», – підсумував зустріч Михайло Наход.

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