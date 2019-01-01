«Приношу вибачення»: депутат Волиньради звернувся до людей, які вимагали спростувати наклеп

Щонайменше двадцятеро волинян. Йдеться про те, що Кучер через соцмережі поширював інформацію з прізвищами людей, які мають зазнати ганьби, оскільки нібито у Ківерцівському районі займалися підкупом виборців. Кучер написав, що ці люди «за гроші продають Україну» і назвав їх «продажними шкурами».Тож волиняни, чиї прізвища були у поширеній Кучером інформації, підписали лист-вимогу й попереджали, що підуть до суду, якщо депутат не спростує поширену брехню.Лист із підписами 20 людей був опублікований на сторінках16 квітня. Сьогодні ж, 18 квітня, Володимир Кучер на своїй сторінці у Facebook людям, які вимагали справедливості.«По-перше, хочу подякувати тим двадцяти людям, які так швидко з різних віддалених сіл змогли зкомунікувати і навіть особисто підписати дану вимогу.По-друге, стосовно інформації, що була розміщена на моїй сторінці (фото листівок з прізвищами і іменами людей, що входять до «сітки Порошенка»). Якщо серед тих людей, які написали цю вимогу, є прізвища людей які фігурували в тих листівках, то не я їх туди вписував чи розповсюджував. Дану інформацію присилали мої друзі і читачі з мережі фейсбук. Тому, приношу щирі вибачення тим людям, які написали мені цю вимогу, і прізвища схожі на їхні, чомусь їхні земляки називають серед учасників «сітки Порошенка. Фото листівок з можливо Вашими прізвищами видаляю зі своїх дописів», - написав депутат.Він додав, що прізвища і ініціали людей, які фігурують в листівках і які написали вимогу, можуть бути співпадінням, а інформацією щодо можливої причетності людей, які підписали згадувану вимогу, до ймовірного підкупу виборців не володіє.