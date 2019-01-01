«Приношу вибачення»: депутат Волиньради звернувся до людей, які вимагали спростувати наклеп
Сьогодні, 20:30
Щонайменше двадцятеро волинян вимагали у депутата Волинської обласної ради Володимира Кучера спростувати інформацію, якою останній звів на них наклеп. Йдеться про те, що Кучер через соцмережі поширював інформацію з прізвищами людей, які мають зазнати ганьби, оскільки нібито у Ківерцівському районі займалися підкупом виборців. Кучер написав, що ці люди «за гроші продають Україну» і назвав їх «продажними шкурами».
Тож волиняни, чиї прізвища були у поширеній Кучером інформації, підписали лист-вимогу й попереджали, що підуть до суду, якщо депутат не спростує поширену брехню.
Лист із підписами 20 людей був опублікований на сторінках Інформаційного агентства ВолиньPost 16 квітня. Сьогодні ж, 18 квітня, Володимир Кучер на своїй сторінці у Facebook людям, які вимагали справедливості.
«По-перше, хочу подякувати тим двадцяти людям, які так швидко з різних віддалених сіл змогли зкомунікувати і навіть особисто підписати дану вимогу.
По-друге, стосовно інформації, що була розміщена на моїй сторінці (фото листівок з прізвищами і іменами людей, що входять до «сітки Порошенка»). Якщо серед тих людей, які написали цю вимогу, є прізвища людей які фігурували в тих листівках, то не я їх туди вписував чи розповсюджував. Дану інформацію присилали мої друзі і читачі з мережі фейсбук. Тому, приношу щирі вибачення тим людям, які написали мені цю вимогу, і прізвища схожі на їхні, чомусь їхні земляки називають серед учасників «сітки Порошенка. Фото листівок з можливо Вашими прізвищами видаляю зі своїх дописів», - написав депутат.
Він додав, що прізвища і ініціали людей, які фігурують в листівках і які написали вимогу, можуть бути співпадінням, а інформацією щодо можливої причетності людей, які підписали згадувану вимогу, до ймовірного підкупу виборців не володіє.
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Тож волиняни, чиї прізвища були у поширеній Кучером інформації, підписали лист-вимогу й попереджали, що підуть до суду, якщо депутат не спростує поширену брехню.
Лист із підписами 20 людей був опублікований на сторінках Інформаційного агентства ВолиньPost 16 квітня. Сьогодні ж, 18 квітня, Володимир Кучер на своїй сторінці у Facebook людям, які вимагали справедливості.
«По-перше, хочу подякувати тим двадцяти людям, які так швидко з різних віддалених сіл змогли зкомунікувати і навіть особисто підписати дану вимогу.
По-друге, стосовно інформації, що була розміщена на моїй сторінці (фото листівок з прізвищами і іменами людей, що входять до «сітки Порошенка»). Якщо серед тих людей, які написали цю вимогу, є прізвища людей які фігурували в тих листівках, то не я їх туди вписував чи розповсюджував. Дану інформацію присилали мої друзі і читачі з мережі фейсбук. Тому, приношу щирі вибачення тим людям, які написали мені цю вимогу, і прізвища схожі на їхні, чомусь їхні земляки називають серед учасників «сітки Порошенка. Фото листівок з можливо Вашими прізвищами видаляю зі своїх дописів», - написав депутат.
Він додав, що прізвища і ініціали людей, які фігурують в листівках і які написали вимогу, можуть бути співпадінням, а інформацією щодо можливої причетності людей, які підписали згадувану вимогу, до ймовірного підкупу виборців не володіє.
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