На Волині вакцини для диких тварин розкидатимуть з літаків





Ця робота проводитиметься в рамках профілактичної боротьби зі сказом й орієнтовно триватиме 10-12 днів. Упродовж цього часу на території району розкидатимуть приманки з вакциною, застосовуючи для цих потреб авіатранспорт.



“Приманка абсолютно не шкідлива для людей та тварин, екології та використовується на території Європейського Союзу понад 10 років”, — запевняють в райуправлінні Держпродспоживслужби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 22-го квітня на теренах Любомльщини проводитиметься пероральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин, повідомляють у районному управлінні Держпродспоживслужби, - пише Кордон Ця робота проводитиметься в рамках профілактичної боротьби зі сказом й орієнтовно триватиме 10-12 днів. Упродовж цього часу на території району розкидатимуть приманки з вакциною, застосовуючи для цих потреб авіатранспорт.“Приманка абсолютно не шкідлива для людей та тварин, екології та використовується на території Європейського Союзу понад 10 років”, — запевняють в райуправлінні Держпродспоживслужби.

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