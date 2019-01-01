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На Волині вакцини для диких тварин розкидатимуть з літаків

На Волині вакцини для диких тварин розкидатимуть з літаків
З 22-го квітня на теренах Любомльщини проводитиметься пероральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин, повідомляють у районному управлінні Держпродспоживслужби, - пише Кордон.

Ця робота проводитиметься в рамках профілактичної боротьби зі сказом й орієнтовно триватиме 10-12 днів. Упродовж цього часу на території району розкидатимуть приманки з вакциною, застосовуючи для цих потреб авіатранспорт.

“Приманка абсолютно не шкідлива для людей та тварин, екології та використовується на території Європейського Союзу понад 10 років”, — запевняють в райуправлінні Держпродспоживслужби.

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Теги: літак, тварина, ванцина, ліс
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