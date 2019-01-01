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Волинські енергетики опановували писанкарство. ФОТО

Волинські енергетики опановували писанкарство. ФОТО
Урок писанкарства, організований спільними зусиллями працівників Ковельської центральної районної бібліотеки та директора Ковельської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Дениса Бутоліна, відвідали працівники філії та їх діти.

Про це пише КовельPost.

- Мистецтво писанки, наш прадавній предківський звичай, сьогодні залюбки опановує молоде покоління українців. Ростити дітей на родинних традиціях, в любові до всього рідного – тільки так можна виховати сильну і вільну молоду генерацію України, - переконані працівники бібліотеки, які залюбки допомогли втілити в життя задум місцевих енергетиків.

Волинські енергетики опановували писанкарство. ФОТО

Волинські енергетики опановували писанкарство. ФОТО

Задоволення, яке всі отримали в процесі роботи, і гарний результат у вигляді чудових писанок, стали винагородою за старання, терпіння і бажання творити.

Волинські енергетики опановували писанкарство. ФОТО

Волинські енергетики опановували писанкарство. ФОТО

Волинські енергетики опановували писанкарство. ФОТО

Працівники підприємства та їх креативний керівник знають, що спільне дозвілля та залучення до добрих справ об'єднує родини та колектив, створює дружню атмосферу, дає можливості дітям для розвитку власної творчості.


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Теги: Волиньобленерго, писанкарство, майстер-клас
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