Волинські хокеїсти перемогли білоруську команду





Зустріч заздалегідь не планувалась, була організована буквально за один день. Луцькі хокеїсти телефоном домовились з пінчанами провести кілька товариських ігор на вихідних. Отримавши згоду, запропонували ковельчанам зіграти з білоруськими гостями.



Ковельська дружина їхала на гру без двох центральних нападників. Тож запросили молодих луцьких хлопців заповнити прогалини в команді. Юнаки влились у колектив, допомагаючи настільки натхненно, що з перших хвилин «Ковель» повів у рахунку, і в підсумку переміг - 10:5.



Але рахунок не був принципово важливим у цьому поєдинку. Головне, що і спортсмени, і глядачі отримали справжнє задоволення від хокею, а після гри мали нагоду дружнього спілкування. Саме в таких випадках кажуть: «Перемогла дружба!».



Гості з Пінська подивувались, що, не маючи у своєму місті катка, ковельчани непогано грають у хокей, і запросили до себе на матч-відповідь. Сподіваємось, що у травні хокейна зустріч «Пінськ-Ковель» відбудеться уже в Білорусі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої суботи на ковзанці «Снігова королева» (м. Луцьк) відбувся товариський матч з хокею між аматорськими командами з Ковеля і Пінська. Повідомляє офіційний сайт Ковельської міської ради.Зустріч заздалегідь не планувалась, була організована буквально за один день. Луцькі хокеїсти телефоном домовились з пінчанами провести кілька товариських ігор на вихідних. Отримавши згоду, запропонували ковельчанам зіграти з білоруськими гостями.Ковельська дружина їхала на гру без двох центральних нападників. Тож запросили молодих луцьких хлопців заповнити прогалини в команді. Юнаки влились у колектив, допомагаючи настільки натхненно, що з перших хвилин «Ковель» повів у рахунку, і в підсумку переміг - 10:5.Але рахунок не був принципово важливим у цьому поєдинку. Головне, що і спортсмени, і глядачі отримали справжнє задоволення від хокею, а після гри мали нагоду дружнього спілкування. Саме в таких випадках кажуть: «Перемогла дружба!».Гості з Пінська подивувались, що, не маючи у своєму місті катка, ковельчани непогано грають у хокей, і запросили до себе на матч-відповідь. Сподіваємось, що у травні хокейна зустріч «Пінськ-Ковель» відбудеться уже в Білорусі.

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