Жителька Дніпропетровщини хотіла продати в РФ дані 1,5 мільйона українців. ФОТО





На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України попередили спробу передачі персональних даних 1,5 млн українських виборців до Російської Федерації. Про це повідомляє



Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що жителька м. Кам’янське Дніпропетровської області за допомогою спеціалізованих форумів та комунікативних можливостей мережі Інтернет намагалась збути базу даних, яка налічувала особисту інформацію та контактні телефони півтора мільйона громадян України.



«Серед «замовників» вказаного масиву даних правоохоронці виявили громадян Російської Федерації, ймовірно, представників російських спецслужб, які мали на меті використати базу даних для здійснення «телефонного тероризму» напередодні та під час проведення виборів президента України.



Передбачалось, що такі дзвінки мали вплинути на хід виборчого процесу та делегітимізувати його результати», - йдеться у повідомленні.



За інформацією відомства, для недопущення передачі до країни-агресора інформації з обмеженим доступом співробітники СБУ провели санкціоновані обшуки, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, що використовувались у протиправній діяльності.





Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом) Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За інформацією СБУ, росіяни, які, ймовірно, є представниками спецслужб, хотіли використати персональні дані виборців для здійснення «телефонного тероризму» для впливу на виборчий процес.На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України попередили спробу передачі персональних даних 1,5 млн українських виборців до Російської Федерації. Про це повідомляє прес-центр СБУ Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що жителька м. Кам’янське Дніпропетровської області за допомогою спеціалізованих форумів та комунікативних можливостей мережі Інтернет намагалась збути базу даних, яка налічувала особисту інформацію та контактні телефони півтора мільйона громадян України.«Серед «замовників» вказаного масиву даних правоохоронці виявили громадян Російської Федерації, ймовірно, представників російських спецслужб, які мали на меті використати базу даних для здійснення «телефонного тероризму» напередодні та під час проведення виборів президента України.Передбачалось, що такі дзвінки мали вплинути на хід виборчого процесу та делегітимізувати його результати», - йдеться у повідомленні.За інформацією відомства, для недопущення передачі до країни-агресора інформації з обмеженим доступом співробітники СБУ провели санкціоновані обшуки, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, що використовувались у протиправній діяльності.Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом) Кримінального кодексу України.

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