Волинянин у теплиці вирощує дерева-сади. ВІДЕО
18 квітень, 23:41
Лимони різних сортів, мандарини, апельсини, інжири та інші екзотичні дерева – все це у теплиці волинянина Володимира Болотіна.
Він займається вирощуванням незвичайних фруктів вже 9 років. Про це повідомляє 12 канал.
А починалося все з трьох саджанців лимона. Згодом у теплиці Володимира з’явилися незвичайні рослини – рука будди, кумкват. Чоловік вирощує лише ті культури, які плодоносять в домашніх умовах.
Домашні лимони відрізняються від тих, що на ринку ароматом, а ще вони не такі кислі, – розповідає Володимир Болотін. Нині чоловік експериментує – вирощує дерева-сади. Тобто декілька рослин або сортів прищеплює на різні гілки одного дерева.
Володимир каже – його захоплення переросло в бізнес. Господар облаштував дві теплиці, загальна площа яких 300 квадратів. Вони заглиблені під землю на 2 метри та опалюються дровами.
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Він займається вирощуванням незвичайних фруктів вже 9 років. Про це повідомляє 12 канал.
А починалося все з трьох саджанців лимона. Згодом у теплиці Володимира з’явилися незвичайні рослини – рука будди, кумкват. Чоловік вирощує лише ті культури, які плодоносять в домашніх умовах.
Домашні лимони відрізняються від тих, що на ринку ароматом, а ще вони не такі кислі, – розповідає Володимир Болотін. Нині чоловік експериментує – вирощує дерева-сади. Тобто декілька рослин або сортів прищеплює на різні гілки одного дерева.
Володимир каже – його захоплення переросло в бізнес. Господар облаштував дві теплиці, загальна площа яких 300 квадратів. Вони заглиблені під землю на 2 метри та опалюються дровами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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