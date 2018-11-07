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Волинянин у теплиці вирощує дерева-сади. ВІДЕО

Волинянин у теплиці вирощує дерева-сади. ВІДЕО
Лимони різних сортів, мандарини, апельсини, інжири та інші екзотичні дерева – все це у теплиці волинянина Володимира Болотіна.

Він займається вирощуванням незвичайних фруктів вже 9 років. Про це повідомляє 12 канал.

А починалося все з трьох саджанців лимона. Згодом у теплиці Володимира з’явилися незвичайні рослини – рука будди, кумкват. Чоловік вирощує лише ті культури, які плодоносять в домашніх умовах.

Домашні лимони відрізняються від тих, що на ринку ароматом, а ще вони не такі кислі, – розповідає Володимир Болотін. Нині чоловік експериментує – вирощує дерева-сади. Тобто декілька рослин або сортів прищеплює на різні гілки одного дерева.

Володимир каже – його захоплення переросло в бізнес. Господар облаштував дві теплиці, загальна площа яких 300 квадратів. Вони заглиблені під землю на 2 метри та опалюються дровами.


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Теги: дерева-сади, Володимир Бутолін, цитрусові, теплиця
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