Волинянин у теплиці вирощує дерева-сади. ВІДЕО

Володимира Болотіна.



Він займається вирощуванням незвичайних фруктів вже 9 років. Про це повідомляє



А починалося все з трьох саджанців лимона. Згодом у теплиці Володимира з’явилися незвичайні рослини – рука будди, кумкват. Чоловік вирощує лише ті культури, які плодоносять в домашніх умовах.



Домашні лимони відрізняються від тих, що на ринку ароматом, а ще вони не такі кислі, – розповідає Володимир Болотін. Нині чоловік експериментує – вирощує дерева-сади. Тобто декілька рослин або сортів прищеплює на різні гілки одного дерева.



Володимир каже – його захоплення переросло в бізнес. Господар облаштував дві теплиці, загальна площа яких 300 квадратів. Вони заглиблені під землю на 2 метри та опалюються дровами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лимони різних сортів, мандарини, апельсини, інжири та інші екзотичні дерева – все це у теплиці волинянинаВін займається вирощуванням незвичайних фруктів вже 9 років. Про це повідомляє 12 канал А починалося все з трьох саджанців лимона. Згодом у теплиці Володимира з’явилися незвичайні рослини – рука будди, кумкват. Чоловік вирощує лише ті культури, які плодоносять в домашніх умовах.Домашні лимони відрізняються від тих, що на ринку ароматом, а ще вони не такі кислі, – розповідає Володимир Болотін. Нині чоловік експериментує – вирощує дерева-сади. Тобто декілька рослин або сортів прищеплює на різні гілки одного дерева.Володимир каже – його захоплення переросло в бізнес. Господар облаштував дві теплиці, загальна площа яких 300 квадратів. Вони заглиблені під землю на 2 метри та опалюються дровами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію