19 квітня на Волині: гортаючи календар

Надія Міщук (на фото), акторка Волинського академічного драматичного театру, заслуженої артистки України Ольга Осіїк .



Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця Богдана Колоска, громадського діяча, бізнесмена Володимира Вдовенка, колишніх депутатів Волинської обласної ради Сергія Іванюка та Богдана Дівнича, а також голови у Волинського осередку Федерації дебатів України Антона Євтушка.



Імениники цього дня - Севастян, Прохор, Григорій, Яків, Павло, Петро та Іван.



Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.

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