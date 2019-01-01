вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

19 квітня на Волині: гортаючи календар

19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження луцька журналістка Надія Міщук (на фото), акторка Волинського академічного драматичного театру, заслуженої артистки України Ольга Осіїк .

Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця Богдана Колоска, громадського діяча, бізнесмена Володимира Вдовенка, колишніх депутатів Волинської обласної ради Сергія Іванюка та Богдана Дівнича, а також голови у Волинського осередку Федерації дебатів України Антона Євтушка.

Імениники цього дня - Севастян, Прохор, Григорій, Яків, Павло, Петро та Іван.

Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'яний водій виїхав на зустрічну: в селі під Луцьком – аварія. ФОТО
Сьогодні, 00:02
19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин у теплиці вирощує дерева-сади. ВІДЕО
18 квітень, 23:41
Жителька Дніпропетровщини хотіла продати в РФ дані 1,5 мільйона українців. ФОТО
18 квітень, 23:04
«Луцька влада не бачить проблеми», – головний еколог Волині про сміттєву катастрофу у Брищі
18 квітень, 22:15
Схожі новини
18 квітня на Волині: гортаючи календар 18 квітня на Волині: гортаючи календар
18 квітень, 00:00
17 квітня на Волині: гортаючи календар 17 квітня на Волині: гортаючи календар
17 квітень, 00:00
16 квітня на Волині: гортаючи календар 16 квітня на Волині: гортаючи календар
16 квітень, 00:00
15 квітня на Волині: гортаючи календар
15 квітень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'яний водій виїхав на зустрічну: в селі під Луцьком – аварія. ФОТО
Сьогодні, 00:02
 0
19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинянин у теплиці вирощує дерева-сади. ВІДЕО
18 квітень, 23:41
 0
Жителька Дніпропетровщини хотіла продати в РФ дані 1,5 мільйона українців. ФОТО
18 квітень, 23:04
 0
«Луцька влада не бачить проблеми», – головний еколог Волині про сміттєву катастрофу у Брищі
18 квітень, 22:15
 0
Медіа
відео
1/8