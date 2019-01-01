П'яний водій виїхав на зустрічну: в селі під Луцьком – аварія. ФОТО





Про це у facebook-спільноті

Rus Lan Ua.



За його повідомленням винуватцем аварії є п'яний водій, який виїхав на зустрічну смугу.



"Дтп, Рованці об'їзна. 40 хв тому. П'яний чоловік вилетів на зустрічну і вдарив зустрічний автомобіль. Всі живі", - йдеться в дописі.



На місці події працюють медики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі у селі Рованці, Луцького району сталась аварія.Про це у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" написав корситувачЗа його повідомленням винуватцем аварії є п'яний водій, який виїхав на зустрічну смугу."Дтп, Рованці об'їзна. 40 хв тому. П'яний чоловік вилетів на зустрічну і вдарив зустрічний автомобіль. Всі живі", - йдеться в дописі.На місці події працюють медики.

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