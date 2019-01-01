П'яний водій виїхав на зустрічну: в селі під Луцьком – аварія. ФОТО
Сьогодні, 00:02
На трасі у селі Рованці, Луцького району сталась аварія.
Про це у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" написав корситувач
Rus Lan Ua.
За його повідомленням винуватцем аварії є п'яний водій, який виїхав на зустрічну смугу.
"Дтп, Рованці об'їзна. 40 хв тому. П'яний чоловік вилетів на зустрічну і вдарив зустрічний автомобіль. Всі живі", - йдеться в дописі.
На місці події працюють медики.
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Про це у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" написав корситувач
Rus Lan Ua.
За його повідомленням винуватцем аварії є п'яний водій, який виїхав на зустрічну смугу.
"Дтп, Рованці об'їзна. 40 хв тому. П'яний чоловік вилетів на зустрічну і вдарив зустрічний автомобіль. Всі живі", - йдеться в дописі.
На місці події працюють медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Когда уже эти скоты шо садятся за руль пьяными по на жыраються не чё их не учет.
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