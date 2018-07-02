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Лісівники та медики озеленили територію Волинського перинатального центру. ФОТО

Лісівники та медики озеленили територію Волинського перинатального центру. ФОТО
У середу, 17 квітня, на території Волинського обласного перинатального центру відбулася зелена толока. Вже другий рік поспіль у ній беруть участь волинські лісівники і проходить вона в рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх руках».

Учора висаджено близько 2 сотні кущів та декоративних дерев, - повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.

– Подібного центру в Україні нема, – розповідає голова обласної організації Товариства лісівників України, начальник відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГ Борис Бабеляс, який не вперше долучається до озеленення території центру разом зі своїми колегами, зокрема головним спеціалістом Володимиром Неводнічиком. – Лісівники Волині хочуть зробити свій внесок у цю благородну справу. Деревця і декоративні насадження для озеленення надали три наших лісопідприємства – ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр», ДП «Ковельське ЛГ» та ДП «Ратнівське ЛМГ».

Лісівники та медики озеленили територію Волинського перинатального центру. ФОТО

– 20 ялинок колючих, 10 звичайних, 15 ялівців хосері, 10 ялівців лускатих блюскар, 10 туй західних, 100 кущів самшиту, – розповідає головний лісничий ДП «ВЛСНЦ» Олег Малиш. – Це для підсадження, адже більшість дерев та декоративних кущів було висаджено ще торік.

Лісівники та медики озеленили територію Волинського перинатального центру. ФОТО

– Ми привезли 10 кущів гібіскусу та по 15 туй шаровидних і колоновидних, – долучається до розмови головний лісничий ДП «Ковельське ЛГ» Віктор Савчук. – Маємо свій розсадник, де й вирощуємо посадковий матеріал, у тому числі – декоративні деревця і кущі для дендропарків.

Територію перинатального центру почали озеленювати ще торік. Ялинки, туї, ялівці різних видів, самшит вже вкорінилися і з нетерпінням чекають на весняні дощі. Щойно привезені мають точково доповнити сквер, який огортає будівлю головного корпусу з усіх боків. Для цього разом із Олегом Малишем приїхала помічник лісничого ДП «ВЛСНЦ» Віра Касянчук, вона ж – ландшафтний дизайнер. З генеральним директором перинатального центру Іриною Горавською визначають, де що садити.

Лісівники та медики озеленили територію Волинського перинатального центру. ФОТО

На подвір’ї – усі працівники центру: хто розносить деревця та кущі, хто копає лунки, інші носять воду для підливу, ще хтось підгрібає сміття. Працюють з настроєм та завзяттям. Серед них – заступник генерального директора Сергій Супрун, завідувачі відділень – неонатального, пологового, паталогічного, реанімаційного, сумісного перебування матері і дитини, екстрапатологічного, новонароджених, постнатального догляду – Микола Гнатів, Вікторія Костюк, Андрій Загребельний, Іван Вороблевський, Ганна Хоронжук, Лариса Лукасевич, Людмила Ліпич, Тетяна Кущій, завідувачі оргметодкабінетом Ніна Загребельна, жіночої консультації – Надія Щурук, відділу кадрів – Олександр Дуда, лікарський та сестринський персонал – Вікторія Піндюк, Ірина Хвалько, Лариса Василенко, Світлана Навроцька, Галина Окуневич, Тетяна Козак, Мар’яна Канюк, Тетяна Чередниченко, Володимир Володимиров, Вадим Кошкаров, Наталія Пукель, Галина Хамула, Оксана Цомпель, Світлана Миколюк, Тетяна Сасько, Ірина Грушко, Марина Трофимчук, Оксана Супрунець…

– Ми прагнемо, щоб наш центр став брендом Волині, – зазначає Ірина Горавська. – Корпуси, приміщення, бокси, операційні обладнанні за останнім словом техніки, у нас – найсучасніше обладнання. Проектанти і будівельники подбали про комфорт лікарсько-медичного та сестринського персоналу, наших пацієнтів – мам і новонароджених. І колектив підібрався чудовий. Хочеться, щоб ошатною та привабливою була і територія. Ми готові до роботи. З 1 червня центр прийме перших пацієнтів.

Лісівники та медики озеленили територію Волинського перинатального центру. ФОТО

Побачили на подвір’ї перинатального центру і начальника відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності обласної ради Мирославу Якимчук: вона із задоволенням долучилася до акції.

Загальна атмосфера зеленої толоки не залишила байдужими і журналістів, що прийшли висвітлити цю неординарну подію. Медійники також вирішили підтримати всеукраїнську акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках» і посадити своє дерево у сквері центру, призначення якого – початок нового життя.


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Теги: лісівники, перинатальний центр, територія, озеленення
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