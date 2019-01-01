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Бібліотеку Луцького району хочуть забрати на баланс міста

Бібліотеку Луцького району хочуть забрати на баланс міста
У власність територіальної громади міста Луцька хочуть прийняти Центральну районну бібліотеку Луцького району та Луцький районний будинок культури. Обидва об’єкти розташовані на території міста на вулиці Ковельська, 56.

Про це йдеться у проектах рішень на сайті міської ради, - пише ІА "Конкурент".

Планується, що бібліотеку приймуть зі штатною чисельністю у 5 одиниць та майном як структурний підрозділ комунального закладу «Луцька міська централізована бібліотечна система», об’єднавши з бібліотекою-філією №3.

А будинок культури – як структурний підрозділ комунального закладу «Палац культури міста Луцька» – культурно-мистецький центр «Красне», об’єднавши його з клубом «Патріот Батьківщини». Прийняти також хочуть і штат – 13,5 одиниць.

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Теги: бібліотека, будинок культури, Луцький район
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