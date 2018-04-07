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Майстер лозоплетіння виготовляє великодні кошики на Закарпатті, а продає – на Волині

Майстер лозоплетіння виготовляє великодні кошики на Закарпатті, а продає – на Волині
Кошики з лози незадовго до Великодня користуються особливим попитом. Як виявилося, у Луцьку можна купити кошики, які майстри везуть сюди із Закарпаття.

«Конкурент» познайомився і поспілкувався з талановитим майстром лозоплетіння, якого представили продавці, біля яких він стояв на «Варшавському» ринку.

«О, він вам все розкаже. Дивіться, скільки всього наплів», – показуючи на кошики із качечками, презентувала роботи волинянка, яка поряд продавала молоко і квасольку.

Невдовзі до свого місця із горою виробів з лози повернувся і сам майстер – Василь Сабов. Привітний і добрий чоловік одразу погодився розповісти про свою роботу.

Майстер лозоплетіння виготовляє великодні кошики на Закарпатті, а продає – на Волині


Виявляється, пан Василь приїхав до Луцька із Закарпаття. У Боратині у нього є двоюрідний брат, до якого він приїжджає вже близько 30 років. Жартуючи, каже, що поєднує корисне з приємним. Адже вдається і допомогти брату посадити картоплю, і поторгувати кошиками.

«Живу я в Закарпатській області, селі Іза Хустського району. Там, де поряд є поле нарцисів. Наше село славиться лозоплетінням. Цим ще з давніх-давен займалися наші предки», – розповів майстер.

І додав, що раз у рік на кілька днів він приїжджає у Луцьк, аби перед Пасхою продавати кошики.

«Я працював у лісгоспі начальником лозоплетільного цеху. Навіть у Ковель їздив при Союзові. Я там три місяці був. Організував у лісгоспі цех, лозу саджав їм, зробив котел для того, щоб варити лозу, і учив умільців, тих, хто хотів плести лозу», – пригадав пан Василь.

Зараз, коли приїжджає у Луцьк, то ті люди, яких він вчив, приходять до нього поспілкуватися.

На запитання, як навчився плести вироби з лози, чоловік відповів, що вже й не пам’ятає.

«У нас відмалку дитина, як навчиться ходити, вже лозу бере у руки. Ніхто не пам’ятає, з якого часу це почалося. У нас всі плетуть: і священики, і вчителі, і матушки. Я, коли працював у лісгоспі, відправляв кошики аж у Владивосток, Іркутськ, Мурманськ, Москву, Ленінград. Навіть аж за Сахалін», – розповів майстер із Закарпаття.

Також додав, що кошики – це не все, на що він здатний.

«Ми все виготовляємо: крісла-гойдалки, столи, шафи, дивани. Усе, що забажаєте», – зізнався пан Василь.

З його слів, плетіння лози – це трудомістка робота. Зараз він на пенсії, має 45 років стажу, але отримує мінімальну пенсію. Тому хоче чи ні, а життя заставляє займатися й такою діяльністю.

Під час розмови з майстром нас кілька разів перебивають покупці, які цікавляться цінами на вироби. Маленькі кошики для дітей можна купити за 20 гривень, кошики середніх розмірів – за 60-150 гривень, великі – від 200 гривень. Ціна залежить від розміру кошика.

Майстер лозоплетіння виготовляє великодні кошики на Закарпатті, а продає – на Волині


Пан Василь розповів, що дуже багато часу витрачається на саму підготовку лози до плетіння.

«Треба її зрізати, зварити, обчистити, посортувати. Ми спочатку робимо заготовку днища, а потім плетемо все інше. Півдня йде на кошик меншого розміру, а великі інколи й весь день треба робити», – розповів майстер.

Плетіння виробів з лози – це, швидше, сезонна робота. Майстри активно починають плести у зимову пору.

«У нас як сніг випаде зимою, тоді ми й займаємося цим. Лозу заготовляємо восени, як опаде листя. Ми маємо й спеціальну землю, де саджаємо лозу. Є ж різні сорти – «молдаванка», «польська», широколиста, тонколиста», – розповів деталі пан Василь.

І уточнив, що плести кошики з одного сорту неможливо.

Майстер лозоплетіння виготовляє великодні кошики на Закарпатті, а продає – на Волині


«Інколи треба тоншу лозу, щоб вона не ламалася, а в деяких випадках – ширшу», – зауважив майстер лозоплетіння.

Нині чоловік до Великодня ще продаватиме свої вироби у Луцьку на «Варшавському» ринку. А на саме свято однозначно поїде додому.

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Теги: майстер, лозоплетіння, великодній кошик
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