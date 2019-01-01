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У Луцьку відкрили виставку фотографій «з першої шпальти»

У Луцьку відкрили виставку фотографій «з першої шпальти»
У Луцьку відкрили двадцяту Міжнародну фотовиставку газети “День”, що має назву “Фото з першої шпальти”. Її презентувала головна редакторка щоденної газети – Лариса Івшина.

Каже, до Луцька їй приїздити чи не найприємніше, адже вона родом із цих країв. Повідомляє 12 канал.

У бібліотеці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки презентували 200 найкращих знімків, на яких зафіксовані найважливіші події минулого року. Учасники фотоконкурсу – і професійні фотографи, і аматори.

У фотовиставці висвітлено найболючішу тему сучасності – війну. На світлинах зображені і розвалені внаслідок вибухів будинки, і буденне життя бійців, і емоції мирних жителів. Виставка поєднує знімки з усіх куточків України. Ознайомитися зі світлинами можна до 17 травня.


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Теги: виставка, газета
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