У Луцьку відкрили виставку фотографій «з першої шпальти»

Лариса Івшина.



Каже, до Луцька їй приїздити чи не найприємніше, адже вона родом із цих країв. Повідомляє



У бібліотеці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки презентували 200 найкращих знімків, на яких зафіксовані найважливіші події минулого року. Учасники фотоконкурсу – і професійні фотографи, і аматори.



У фотовиставці висвітлено найболючішу тему сучасності – війну. На світлинах зображені і розвалені внаслідок вибухів будинки, і буденне життя бійців, і емоції мирних жителів. Виставка поєднує знімки з усіх куточків України. Ознайомитися зі світлинами можна до 17 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відкрили двадцяту Міжнародну фотовиставку газети “День”, що має назву “Фото з першої шпальти”. Її презентувала головна редакторка щоденної газети –Каже, до Луцька їй приїздити чи не найприємніше, адже вона родом із цих країв. Повідомляє 12 канал У бібліотеці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки презентували 200 найкращих знімків, на яких зафіксовані найважливіші події минулого року. Учасники фотоконкурсу – і професійні фотографи, і аматори.У фотовиставці висвітлено найболючішу тему сучасності – війну. На світлинах зображені і розвалені внаслідок вибухів будинки, і буденне життя бійців, і емоції мирних жителів. Виставка поєднує знімки з усіх куточків України. Ознайомитися зі світлинами можна до 17 травня.

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