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Онкохвора Мар’яна Пархом’юк пройшла половину лікування

Онкохвора Мар’яна Пархом’юк пройшла половину лікування
Онкохвора лучанка Мар’яна Пархом’юк пройшла рівно половину лікування.

Про це дівчина написала на своїй сторінці в Інстаграмі, - повідомляє 12 канал.

Нагадаємо, в Мар’яни виявили рак крові, після чого вона поїхала лікуватися у Білорусь.

“Ми на екваторі! Сьогодні рівно половина мого лікування. Трішки більше 6 місяців. Напевно багато для кого вони пролетіли, як один день, але для мене час зупинився. Безмежно радію, що дні перебування тут тепер лише зменшуватимуться”, – написала лучанка.

За словами дівчини, вона належить до високої групи ризику і її стаціонарне лікування займатиме близько 1,5 року, а ще – 2-3 роки підтримки.

“Дякую всім, хто будь-якою активністю підтримав мене і продовжує підтримувати, ви шалена мотивація. А попереду ще 3,5 блоку, рухаємось далі”, – зазначила Мар’яна.

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Теги: Мар'яна Пархом'юк, лучанка, рак крові, хвороба, лікування
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