Онкохвора Мар’яна Пархом’юк пройшла половину лікування

Мар’яна Пархом’юк пройшла рівно половину лікування.



Про це дівчина написала на своїй сторінці в Інстаграмі, - повідомляє



Нагадаємо, в Мар’яни виявили рак крові, після чого вона поїхала лікуватися у Білорусь.



“Ми на екваторі! Сьогодні рівно половина мого лікування. Трішки більше 6 місяців. Напевно багато для кого вони пролетіли, як один день, але для мене час зупинився. Безмежно радію, що дні перебування тут тепер лише зменшуватимуться”, – написала лучанка.



За словами дівчини, вона належить до високої групи ризику і її стаціонарне лікування займатиме близько 1,5 року, а ще – 2-3 роки підтримки.



“Дякую всім, хто будь-якою активністю підтримав мене і продовжує підтримувати, ви шалена мотивація. А попереду ще 3,5 блоку, рухаємось далі”, – зазначила Мар’яна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Онкохвора лучанкапройшла рівно половину лікування.Про це дівчина написала на своїй сторінці в Інстаграмі, - повідомляє 12 канал Нагадаємо, в Мар’яни виявили рак крові, після чого вона поїхала лікуватися у Білорусь.“Ми на екваторі! Сьогодні рівно половина мого лікування. Трішки більше 6 місяців. Напевно багато для кого вони пролетіли, як один день, але для мене час зупинився. Безмежно радію, що дні перебування тут тепер лише зменшуватимуться”, – написала лучанка.За словами дівчини, вона належить до високої групи ризику і її стаціонарне лікування займатиме близько 1,5 року, а ще – 2-3 роки підтримки.“Дякую всім, хто будь-якою активністю підтримав мене і продовжує підтримувати, ви шалена мотивація. А попереду ще 3,5 блоку, рухаємось далі”, – зазначила Мар’яна.

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