Постраждали п’ятеро робітників: під Миколаєвом горів нафтопереробний завод. ФОТО





Рятувальники, які прибули на виклик, з’ясували, що на території підприємства горить установка з переробки мазуту, - пишуть



Площа пожежі склала 100 кв м.



Внаслідок викиду гарячої рідини п’ятеро працівників отримали опіки різного ступеню, вони госпіталізовані до лікарні.



Пожежу вдалося ліквідувати.



До її гасіння залучалось 11 чоловік особового складу та три одиниці спецтехніки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежа на нафтопереробному заводі під Миколаєвом трапилась у четвер, 18 квітня.Рятувальники, які прибули на виклик, з’ясували, що на території підприємства горить установка з переробки мазуту, - пишуть Факти Площа пожежі склала 100 кв м.Внаслідок викиду гарячої рідини п’ятеро працівників отримали опіки різного ступеню, вони госпіталізовані до лікарні.Пожежу вдалося ліквідувати.До її гасіння залучалось 11 чоловік особового складу та три одиниці спецтехніки.

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