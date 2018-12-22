У Луцьку бус протаранив маршрутку

У Луцьку вчора, 18 квітня, автомобіль протаранив маршрутку.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Увечері 18 квітня водій маршрутного таксі повідомив на службу 102, що в його транспортний засіб в’їхав невідомий водій на білому автомобілі. Подія трапилась, коли той зупинився, аби висадити пасажирів. В автомобілі винуватця пошкодилось переднє крило та спустило колесо. На щастя, ніхто не постраждав.Оперативне повідомлення на службу 102 і швидкі дії патрульних дали змогу знайти винуватця на вулиці Караїмській. На нього інспектори оформили необхідні адмінматеріали. Протоколи за вчинення ДТП, залишення місце пригоди направлять до суду, очевидно, винуватцю доведеться компенсувати ремонт «маршрутки».Окрім того, цієї ночі патрульні виявили 2 водіїв у стані алкогольного сп’яніння та 1 водія в наркотичному сп’янінні. На всіх оформили необхідні матеріали.