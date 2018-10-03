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Відомі деталі вечірньої автотрощі з потерпілими у Рованцях. ФОТО. ВІДЕО

Відомі деталі вечірньої автотрощі з потерпілими у Рованцях. ФОТО. ВІДЕО
У селі Рованці Луцького району біля автомийки самообслуговування сталася ДТП за участю трьох автомобілів – Alfa Romeo (на польській реєстрації), Opel Vectra та Reno Megane.

Аварія трапилась 18 квітня о 21:44, повідомляють Волинські новини.

Як пояснили очевидці, водій Alfa Romeo спочатку рухався у своїй полосі (у напрямку вул.Дубнівської), а після засліплення фарами вантажівки, яка рухалася на зустріч, водій тимчасово втратив керування і виїхав позаду вантажівки на зустрічну смугу, та помітивши, що на нього рухається авто, зрозумів, що знаходиться не в своїй смузі і почав блимати фарами зустрічному автомобілю.

Уникаючи зіткнення, водій Opel Vectra, який рухався на великій відстані позаду вантажівки, виїхав на зустрічну смугу, та, на жаль, не встиг переїхати на іншу смугу і отримав боковий удар, після чого авто розвернуло та зупинилося на зустрічній смузі. Позаду рухалося ще одне авто, водій якого не встиг зреагувати, тому відбулося ще одне зіткнення – лобове.

Всі учасники ДТП живі, хоча потребували медичної допомоги, адже були серйозні травми. Серед потерпілих – водій Alfa Romeo (власне винуватець ДТП), та водій останнього авто – Reno Megane.

Винуватець автопригоди перебував в стані алкогольного сп’яніння.

На місці аварії працювали дві карети швидкої допомоги та патрульні.





Відомі деталі вечірньої автотрощі з потерпілими у Рованцях. ФОТО. ВІДЕО
Відомі деталі вечірньої автотрощі з потерпілими у Рованцях. ФОТО. ВІДЕО
Відомі деталі вечірньої автотрощі з потерпілими у Рованцях. ФОТО. ВІДЕО
Відомі деталі вечірньої автотрощі з потерпілими у Рованцях. ФОТО. ВІДЕО
Відомі деталі вечірньої автотрощі з потерпілими у Рованцях. ФОТО. ВІДЕО
Відомі деталі вечірньої автотрощі з потерпілими у Рованцях. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: аварія, Рованці, Луцьк
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