Відомі деталі вечірньої автотрощі з потерпілими у Рованцях. ФОТО. ВІДЕО

біля автомийки самообслуговування сталася ДТП за участю трьох автомобілів – Alfa Romeo (на польській реєстрації), Opel Vectra та Reno Megane.



Аварія трапилась 18 квітня о 21:44, повідомляють



Як пояснили очевидці, водій Alfa Romeo спочатку рухався у своїй полосі (у напрямку вул.Дубнівської), а після засліплення фарами вантажівки, яка рухалася на зустріч, водій тимчасово втратив керування і виїхав позаду вантажівки на зустрічну смугу, та помітивши, що на нього рухається авто, зрозумів, що знаходиться не в своїй смузі і почав блимати фарами зустрічному автомобілю.



Уникаючи зіткнення, водій Opel Vectra, який рухався на великій відстані позаду вантажівки, виїхав на зустрічну смугу, та, на жаль, не встиг переїхати на іншу смугу і отримав боковий удар, після чого авто розвернуло та зупинилося на зустрічній смузі. Позаду рухалося ще одне авто, водій якого не встиг зреагувати, тому відбулося ще одне зіткнення – лобове.



Всі учасники ДТП живі, хоча потребували медичної допомоги, адже були серйозні травми. Серед потерпілих – водій Alfa Romeo (власне винуватець ДТП), та водій останнього авто – Reno Megane.



Винуватець автопригоди перебував в стані алкогольного сп’яніння.



На місці аварії працювали дві карети швидкої допомоги та патрульні.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці Луцького району– Alfa Romeo (на польській реєстрації), Opel Vectra та Reno Megane.Аварія трапилась 18 квітня о 21:44, повідомляють Волинські новини Як пояснили очевидці, водій Alfa Romeo спочатку рухався у своїй полосі (у напрямку вул.Дубнівської), а після засліплення фарами вантажівки, яка рухалася на зустріч, водій тимчасово втратив керування і виїхав позаду вантажівки на зустрічну смугу, та помітивши, що на нього рухається авто, зрозумів, що знаходиться не в своїй смузі і почав блимати фарами зустрічному автомобілю.Уникаючи зіткнення, водій Opel Vectra, який рухався на великій відстані позаду вантажівки, виїхав на зустрічну смугу, та, на жаль, не встиг переїхати на іншу смугу і отримав боковий удар, після чого авто розвернуло та зупинилося на зустрічній смузі. Позаду рухалося ще одне авто, водій якого не встиг зреагувати, тому відбулося ще одне зіткнення – лобове.Всі учасники ДТП живі, хоча потребували медичної допомоги, адже були серйозні травми. Серед потерпілих – водій Alfa Romeo (власне винуватець ДТП), та водій останнього авто – Reno Megane.Винуватець автопригоди перебував в стані алкогольного сп’яніння.На місці аварії працювали дві карети швидкої допомоги та патрульні.

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