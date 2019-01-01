Чого очікувати від дебатів та як вони вплинуть на вибори

Дебати між основними кандидатами на пост глави держави є важливим демократичним моментом, який дає змогу оцінити як сильні, так і слабкі якості людей, що претендують очолити країну. Особливо необхідними вони є для України, зважаючи на внутрішньополітичні відносини, війну та поляризацію суспільства. Важливими вони є і в контексті розуміння, які позиції займають кандидати в основних питаннях державної політики, особливо, коли один із кандидатів є абсолютно новою людиною в політиці.Зважаючи на конкурентні вибори та великий ажіотаж, від дебатів 19 квітня українцям варто очікувати:. Цей елемент вже фактично став традицією української політики. Тому варто очікувати багато популістичних лозунгів від обох кандидатів, які будуть літати навколо теми корупції, війни та бідності.. Очевидно,буде намагатися зробити все для того, щобпостав недалеким та некомпетентним в очах українців. Зважаючи на ораторські здібності та великий досвід чинного Президента, ми отримаємо більше конструктиву від нього, аніж від його опонента в контексті державної політики та стратегії розвитку України.. З боку обох кандидатів будуть порушуватися найбільш провокативні та нечисті теми стосовно один до одного. Зеленський буде розвивати тему «свинарчуків» та інші скандальні історії, пов’язані із нинішньою владою. Порошенко буде відповідати присутністю в штабі Зеленського колишніх регіоналів та питанням його залежності від. Не виключно, що обидва штаби готують сюрпризи.. Варто очікувати і можливі провокації, метою яких буде зірвати дебати. Для Зеленського це найбільш виграшний сценарій, зважаючи на відсутність досвіду та чіткого розуміння особливостей державної політики. Тому очікувати на масові сутички чи навіть сплановані «замахи» на життя варто. Але сподіваймося, що цього не відбудеться.Від дебатів перейдемо до виборів. Чи вплине результат дебатів на кінцевий результат 21 квітня? Українці матимуть лише один день, щоб все обдумати. У такій ситуації, якщо не відбудеться чогось екстраординарного, рейтинг кандидатів не дуже зміниться. Не варто очікувати, що дебати вплинуть на людей, які вже визначилися зі своїм кандидатом. Однак вони є дуже важливими для тих, хто ще сумнівається у своєму виборі. Саме дебати для них будуть ключовим аргументом, за кого віддати свій голос.Після виборів залишиться лише Україна. І тому для кожного українця буде дуже важливим почути від обох претендентів на пост глави держави, чи продовжиться проєвропейський кус? Як вони планують протидіяти «п’ятій колоні»? Яким чином планують вирішувати конфлікт на Донбасі, який постійно підживлює Росія? Чи продовжиться політика українізації? Чи вдасться сформувати навколо себе дієву команду, що буде готова до якісної та конструктивної роботи?Тому Громадянський Рух «СВІДОМІ» закликає всіх небайдужих до долі країни громадян обов’язково дивитися дебати. Робити висновки та аналізувати. І в підсумку зробити виважений та свідомий вибір 21 квітня 2019 року.Підготувала громадська організація«Громадянський Рух «СВІДОМІ»у рамках інформаційної кампанії «Голосуй свідомо»